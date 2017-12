Con amor y fe viven las fiestas de la Inmaculada Concepción

Mocorito, Sinaloa.- El Pueblo Mágico de Mocorito se lleno de fiesta, cientos de feligreses se dieron cita desde las 6:30 horas para dar inicio a las festividades del día de la Inmaculada Concepción con la misa de Aurora.

La fe y el fervor se vivió al máximo cientos de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores recorrieron las principales calles de la Atenas de Sinaloa en donde durante el tradicional paseo caminaron realizando, porras, aplausos, rezos y alabanzas a la patrona de los mocoritenses. El carruaje fue adornado con gran cantidad de flores blancas y amarillas que hacían referencia que complementaban la belleza de la virgen.

Fotos: Daniel Ayala/EL DEBATE.

Las campanas sonaron al finalizar el paseo en el antiguo santuario que abriga a la virgen de la Inmaculada Concepción, se agruparon los devotos quienes con aplausos recibieron a la santa patrona, seguido de eso se procedió a bajar la imagen del carruaje real para llevarla a su nicho de honor en donde cientos de ciudadanos se acercaron para exclamar sus milagros.

El párroco de la iglesia expreso sentirse muy feliz, “se ve la fe ya que los mocoritenses han crecido bajo la imagen de la inmaculada, los habitantes de aquí de Mocorito quiere mucho a la virgen le tiene mucho amor, mucha confianza, eso es lo que realmente estamos celebrando la alegría de las personas, en estás fiestas se alimenta la fe”.

También comentó que la iglesia le da identidad a las personas como hijos de Dios e invito a seguir participando en casa de una de las actividades que se realizan por parte de la iglesia católica.

La máxima autoridad eclesiástica el Obispo Jonas Guerrero Corona, fue quien oficio la misa solemne en donde en su sermón invito a la comunidad cristiana a continuar en la vida católica ya que argumenta que quien tiene identidad pertenece y permanece ante Dios, también felicito a todos los organizadores de la comunidad cristiana como al párroco el párroco Raúl Humberto Muriel y a su grupo de colaboradores.

La oriunda de Mocorito la señora Leonila Heraldez Cuevas, comentó ser fiel de la virgen, “ya tengo más de 50 años venerando a la virgen, antes era demasiada la gente que andaba en el recorrido, no cabíamos por la calle, ahorita son menos personas los que se miraron en el recorrido pero yo todavía conservo la fe por la Inmaculada Concepción ya que es muy Milagrosa, ya lo he comprobado, me ha hecho milagros".