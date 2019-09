Con becas combaten la deserción escolar

Guamúchil, Sinaloa.- La deserción escolar es un problema nacional al que se le debe hacer frente con apoyos de becas a los estudiantes, sostuvo la rectora de la Universidad Autónoma de Occidente, Sylvia Paz Díaz Camacho.

En la Unidad Regional Guamúchil más del 56 por ciento de los estudiantes tienen beca de excelencia, informó la rectora Sylvia Paz Díaz Camacho. A nivel estatal las cifras son mayores, son más del 70 por ciento de los estudiantes con becas de excelencia.

“Esto significa que se está premiando la inteligencia, la dedicación, la responsabilidad de los jóvenes. No quiere decir que el resto no lo tengan, pero es una forma de impulsarlos a alcanzar esta beca y que no abandonen los estudios.”

La falta de motivación, además de la falta de recursos económicos para continuar con los estudios universitarios, es una de las causas de abandono de las aulas. La rectora expuso la problemática como ‘de múltiples caras’.

“Es multifactorial, desde lo económico, sus necesidades de trabajar, la falta de motivación para salir adelante, porque ven que los profesionistas tienen dificultades para encontrar trabajo y ven el panorama difícil en el país”.

El modelo educativo que rige a la institución se orienta a fortalecer la educación integral del estudiante. Ahora no solo se busca que los alumnos se conviertan en los mejores profesionistas, porque si no son mejores personas y los mejores ciudadanos, la región no va a recibir el beneficio que se pretende lograr desde el sistema educativo, enfatizó Sylvia Paz Díaz Camacho.