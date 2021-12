Con despensas Fundación Pilar de Esperanza hace feliz a 18 familias en La Reforma, Angostura

Angostura, Sinaloa.- Muchas familias son las que viven en casas de hule negro, láminas de cartón entre otros materiales en el campo pesquero de La Reforma, Angostura, y que desafortunadamente en ocasiones no cuentan con alimento que poner en mesa, es por ello que la Fundación Pilar de Esperanza, I.A.P. y Fundación Dr. Simi con el amor de brindarles “esperanza” como su nombre lo dice y felicidades hicieron entrega de 18 despensas para estás familias vulnerables.

Una enorme sonrisa en sus rostros y los ojos llenos de vida se hicieron notar cuando la ayuda se les hacía entrega dado a que son algunos de los alimentos que más carecen y no podían obtener, pero sobre todo al tener conocimiento que por días no pasarán hambre y está navidad tendrán con que pasarla.

En la zona conocida como La Prepa se hizo entrega de algunas de estas despensas recibiéndola la señora Rosa Jazmín Cruz Sánchez, quien se dijo muy agradecida y contenta por este apoyo de la Fundación Pilar de Esperanza, I.A.P. y Fundación Dr. Simi, así como también Luz Montes Sánchez, quien de igual manera expreso su agradecimiento por la ayuda que no se la esperaba. “No me esperaba está despensa y les doy gracias a todos, yo nunca había recibido un apoyo porque siempre ando trabajando en el campo y hoy me tocó”, fueron sus emotivas palabras.

Por su parte la señora Tomasa Gallego Fernández, quien habita por la calle Lázaro Cárdenas y en una casita de madera, expresó sentirse muy emocionada porque está despensa ayudará a alimentar a las personas que ahí habitan que son aproximadamente seis personas. Cabe mencionar que las despensas donadas fueron conformadas con productos de la canasta básica como lo son: aceite, frijol, azúcar, arroz entre otros productos más.