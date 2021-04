Con gran ímpetu comienzan las campañas en el municipio de Angostura

Angostura, Sinaloa.- Juventud, experiencia y la promesa de servir al pueblo angosturense, son las características que se conjugan entre los candidatos a la presidencia municipal de Angostura, quienes desde los primeros minutos de este domingo comenzaron con gran ímpetu con sus actividades de campaña en busca de convencer al electorado con sus propuestas.

Conocidos personajes de la política local como Aglaeé Montoya, del PRI; Miguel Angulo, de Morena; así como la candidata del PAN, Valeria Urías, quien le inyecta juventud a esta contienda electoral; y el abanderado de Redes Sociales Progresistas, Jorge Hugo Angulo; iniciaron este camino que culminará el próximo 6 de junio.

Aglaeé Montoya busca la reelección en el municipio costero

Frente a las oficinas del Partido Revolucionario Institucional del municipio de Angostura, arrancó la campaña electoral Aglaeé Montoya Martínez. En punto de las 12:00 horas del domingo, la Presidenta Municipal de Angostura, con licencia, inició con las actividades de campaña en busca la continuidad de los proyectos para el municipio. En el comunicado oficial se informó que el acto de arranque inició de manera simbólica con la pega de calcas frente a las instalaciones del PRI.

La abanderada del PRI se hizo acompañar de algunos integrantes de su planilla, así como parte de su equipo, su familia, amigos, así como militantes de su partido, al inicio del acto, se realizó un enlace con el candidato Mario Zamora, quien simultáneamente dio inicio a su campaña. En su mensaje manifestó que “la gente en Angostura necesita en quien confiar, la gente en Angostura necesita quien hable por los agricultores, quien grite por los pescadores, quien ame la ganadería y busque también recursos para ellos, quien defienda los sueños de los jóvenes, quien defienda los sueños de los niños”, expresó.

La candidata se comprometió a seguir siempre hacia adelante para que a Angostura le vaya mejor. En el tema de salud prometió buscará que la salud sea garantizada en su próxima gestión.

Perfecto Alonso “Chito” Ruelas inició su camino rumbo a la alcaldía de Angostura

Respaldado por la militancia y ciudadanía en general Perfecto Alfonso “Chito” Ruelas Beltrán, candidato del Partido Sinaloense (PAS) por la presidencia municipal de Angostura, inició su campaña electoral con la finalidad de obtener el triunfo en las próximas elecciones.

El candidato pasista arrancó sus actividades en su tierra natal, en el campo pesquero de Costa Azul, en donde se dieron cita una gran cantidad de personas los cuales respaldaron su proyecto en la búsqueda de la alcaldía.

En sus palabras, “Chito” Ruelas dijo estar confiado en llevarse la victoria al argumentar que tiene un gran número de simpatizantes de los diferentes sectores como el comercial, agrícola pesquero, ganadero y acuícola. Asimismo, informó que principalmente durante su campaña se centrará en emprender acciones benéficas para la ciudadanía angosturense, pero especialmente en las comunidades que es donde se requiere de mayor atención por parte del gobierno.

Con el impulso de la juventud inicia su campaña Valeria Urías, abanderada del PAN

Desde su comunidad de origen, Batury, arrancó su campaña electoral la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) del municipio de Angostura por la presidencia, Valeria Urías Verdugo.

La campaña dio inicio ayer a las 06:00 horas hacia la comunidad de Alhuey, donde ondearon las banderas blanquiazules en un crucero. La candidata que busca ser la segunda alcaldesa, Valeria Urías Verdugo, manifestó que no se esperaba la buena respuesta que ha tenido de parte de la ciudadanía que le ha externado su apoyo.

“Estoy muy entusiasmada porque no esperaba tanto, parte de mis propuestas es atender las problemáticas del medio ambiente y las necesidades que tienen los sectores agrícolas y ganaderos. Se realizarán gestiones, se buscarán recursos para brindarles apoyos.”, comentó la joven de 24 años que quiere ser presidenta municipal. Sobre el mejoramiento de los servicios públicos comentó que le preocupa la pavimentación, el agua potable, la falta de empleo y la falta de apoyo a los sectores. En compañía de su equipo de campaña, la candidata a la Alcaldía de Angostura, salió a las calles y bajo el sol se mantuvo en el crucero de Alhuey durante la mañana para presentarse ante el pueblo angosturense y solicitar el apoyo en las elecciones del 6 de junio.

El “Profe Maike” busca un cambio para Angostura

El candidato de la 4T por la presidencia municipal de Angostura, Miguel Ángel Angulo Acosta, mejor conocido como el “Profe Maike”, dio inicio a la campaña electoral con las banderas en alto de Morena, con una promesa central: combatir la corrupción. En el primer discurso de campaña dirigido a la población señaló que el municipio de Angostura a pesar de tener muchas riquezas está en el abandono. “Abandona en que lo han tenido las autoridades de anteriores administraciones emanadas de partidos corruptos. La corrupción es la peor enfermedad que acaba con los pueblos y con el progreso. Es una de las principales cosas que vamos a combatir”.

El candidato se dirigió la población angosturense para exponer las promesas de campaña con las que busca transformar al municipio. “Ofrecemos al pueblo un gobierno honesto, un gobierno con vergüenza que aplicará los proyectos de la cuarta transformación. No mentir, no robar y no traicionar. Vamos a darle mucho impulso a la educación, a la salud, a la cultura, al deporte”.

Sobre acciones en obras se comprometió a realizar una obra carretera que conecte todos los puntos del municipio Angostura para que los habitantes tener mayor acceso para circular hacia la cabecera y los municipios aledaños. Se comprometió a regresar a las comunidades el Impuesto Predial Rústico en obras porque son los pueblos los que lo producen.

En Chumpilihuistle, Jorge Hugo Angulo hace un compromiso con el pueblo

Antes de caer la tarde de ayer, el candidato de Redes Sociales Progresistas de Angostura, Jorge Hugo Angulo Cervantes, dio inicio a su campaña en la comunidad de Chumpilehuistle, tierra que le vio crecer, y ahí inició la campaña electoral por la presidencia municipal. El acto de arranque se realizó a las 17:00 horas en la casa de los padres del candidato. Vecinos, ciudadanos y el equipo de campaña se congregó para presenciar el primer acto de campaña.

En su mensaje, Jorge Hugo Angulo Cervantes expuso tres acciones a realizar a beneficio de la comunidad angosturense: atención al tratamiento de las aguas residuales, pavimentación de la calle principal de Chumpolehuistle y manejo correcto a la administración del Impuesto Predial Rústico.

Para culminar el acto protocolario se realizó una caravana en automóviles por la comunidad para mostrar el inicio de la contienda por la alcaldía de Angostura y buscar el apoyo de la comunidad en las próximas elecciones del seis de junio. El acto de campaña de ayer se concentró en la comunidad. Será a partir de esta semana que junto con su equipo de campaña iniciará con el recorrido por el territorio angosturense para dar a conocer las propuestas al frente de un partido joven.