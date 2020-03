Con grandes deudas los productores de cebola

Angostura, Sinaloa.- En estos momentos una buena cantidad de agricultores de cebolla, específicamente de la zona sur de Angostura, andan que no los calienta ni el Sol y no es para menos dado a que la siembra que establecieron de manera tardía no tuvo el precio esperado, no levantaron la producción, prefirieron que se perdiera en la parcela y por ende hoy las deudas los están ahogando.

Ante esta situación, Ramón Valenzuela, líder de los productores de cebolla en la región del Évora, manifiesta que es muy triste la realidad que están viviendo muchos de sus colegas porque con mucho esfuerzo le apostaban a que el pedacito de tierra les diera rendimiento, ganar los compromisos adquiridos y salir adelante en el sustento familiar.

“Como a mucha gente le fue muy mal este año hubo quienes de plano se desilusionaron y prefirieron mejor dejar el producto en el terreno a que se pudriera, otros rastrearon aunque se tardaron en hacerlo, no se animaban porque estaban enamorados del cultivo pero llegó su ciclo, se perdió la cebolla y lo tuvieron que hacer para ya luego establecer otro grano ahí mismo de acuerdo a sus posibilidades.

Toda la cebolla se les pudrió y hubo gente que de plano no sacaron nada, ni un cinco, y pues son los que hoy están endeudados, batallando para cubrir esos compromisos que hacen antes de sembrar.

Con facilidad se ven muchas arpillas llenas de cebollas, que cuestan dinero porque cada una nos la cobra el trabajador en 18 pesos, pudriéndose, esas ahí están en el surco, también hay cebollas tijereadas que se cortaron pero ahí quedaron porque no hubo quien las levantara, y todo esto es gasto tirado a la basura.

Muchos cebolleros que plantaron dos o tres hectáreas perdieron entre 200 y 300 mil pesos, que a como están las cosas duele mucho porque se les fueron los ahorros de la vida debido a que ahí tenían depositadas muchas esperanzas de que les fuera a ir bien, además de ahí depende el sustento de la familia pero la verdad este año fue malísimo”, asegura Ramón Valenzuela, líder cebollero.