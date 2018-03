Con lágrimas en los ojos se despide 'Chenel' Valenzuela

Angostura, Sinaloa.- Como se había informado brevemente José Manuel Valenzuela López ha pedido licencia a Cabildo con la intención de estar listo para los comicios concurrentes del primero de julio. Luego de obtener solo dos abstenciones y el resto de votos de los regidores a favor, 'Chenel' Valenzuela recibió luz verde para separarse del cargo, por consecuencia desde hoy queda como presidente con licencia.

Fotos: Daniel Ayala/EL DEBATE

De igual manera, el cuerpo de regidores solo ratificó lo ya informado por El DEBATE, Eleazar Bojórquez Camacho rindió protesta como el presidente sustituto.

Durante su mensaje de despedida, José Manuel Valenzuela López comentó que sus intenciones es ir por la diputación pero esto no es fácil así como tampoco fue el proceso para solicitar su licencia. El ex funcionario indicó con lágrimas en los ojos que es un proceso difícil por el cual sabia que tendría que pasar tarde o temprano, pidió una disculpa para todos aquellos funcionarios que esperaban ser nombrados como presidente sustituto inclusive dijo que prefiere no ir por la candidatura que perder a un amigo.

Durante el desarrollo de la sesión de Cabildo, Alberto Rivera Camacho tesorero municipal de Angostura también solicitó la renuncia ante el presidente municipal (en ese momento José Manuel Valenzuela López) quien también tiene la mira puesta en la candidatura del PAS a la presidencia municipal; aún no se a nombrado al nuevo tesorero.