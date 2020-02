Con mucha batalla pero se vive muy a gusto en el rancho

Guamúchil, Sinaloa.- Despertar con el cantar de los pajaritos o el canto de los gallos, así es amanecer en la comunidad Las Cabezas, Salvador Alvarado. El día a día transcurre en apacible calma, sin más ruido que los vehículos que pasan a las labores del campo, los tractores hacia las siembras o el mugir de las vacas. Éste es un reportaje especial, la última parte de la serie que realizó EL DEBATE de Guamúchil en los tres municipios, titulada: Así se vive en el Évora.

Aun cuando en la mayoría de los hogares se cuenta con electrodomésticos, aquí las tortillas se hacen a mano y el fuego se enciende con la leña recién traída del campo. Las Cabezas es un ejemplo de la vida campirana y más relajada que se puede vivir en nuestro municipio. En la visita a algunos de los hogares se pudo conocer de manera más cercana cómo es el día a día.

Al final del recorrido encontramos a la madre de familia Librada Vega Germán. Su casa está en una de las orillas del poblado, es de una larga fachada y un patio amplio rodeado de frondosos árboles.

La señora se encontraba realizando labores de limpieza al interior de la vivienda. Apenas eran las nueve de la mañana y ya estaba dando la última trapeada a la sala, el enorme patio estaba limpio. Su ropa ya lavada colgaba secándose al sol en el tendedero y ya había desayunado.

Éste es el estilo de vida de los pobladores: levantarse muy temprano y dejar aseada la casa a los primeros rayos del sol; pero otras mujeres, como la vecina Vega Germán, empiezan la faena de madrugada porque hay que trabajar en el campo y habrá que dejar todo limpio. La madre de familia recibió a personal de este medio con gran amabilidad y una sonrisa. Sacó unas sillas, las colocó debajo de los árboles del patio y esto fue lo que nos contó.

“Yo vivo muy a gusto, en mi lavadero bajo los árboles lavando, haciendo tortillas, cociendo los frijolitos en el hornillo, partiendo leña, barriendo, y qué más te puedo decir, muchas cosas. Trabajando con la barra, con el hacha, con el machete. Haz de cuenta que yo no me la paso dentro de mi casa. Yo me llevo aquí por fuera, barriendo, limpiando, vengo del monte a traer leña, vengo de allá a la cocina a hacer comida, pero puras cosas naturales, bonitas, a mí no me gusta andar comprando que tortillas, que comidas hechas, solo puras cositas que yo hago. A gusto, qué te puedo decir”.

¿Cómo es vivir en el rancho?

“Te voy a decir, mijita, que la vida en un rancho pues sí es difícil, es difícil para los que no tenemos dónde sembrar un pedacito de tierra, pero yo estoy impuesta a que con mis labores del campo yo me navego a gusto, a mí no me falta el sustento de cada día, no me falta mi pesito para gastar. Sí sería muy bonito tener su pedacito de tierra dónde sembrar en el tiempo de las aguas, pero si no se puede más, ni modo, trabajando, luchando mientras que Dios nos lo permita podernos mover. En un rancho se vive muy a gusto pero la vida es difícil”, resumió la vecina, que llegó para quedarse desde la serranía del estado de Chihuahua hace ya 24 años. Manifestó con orgullo pertenecer a esta comunidad donde su día a día es muy ocupado, pero la paz que vive en su casa no la cambia por la comodidad de la ciudad.

Increíble pero cierto Librada Vega inicia el día a la una de la mañana. Con más de 20 años trabajando en el campo, este horario es su estilo de vida. Al contar a este medio cómo es su cotidianidad, su positividad ante la vida es contagiosa. A cada rato suelta una carcajada y su mirada refleja la vitalidad con que disfruta el día a día.

Uno de los vecinos se encontraba realizando labores de limpieza. / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

Pero, ¿por qué inicia tan temprano cuando la mayoría de las personas duermen? Así respondió: “Te voy a decir y te vas a reír, pero como yo ya tengo 20 años yendo al campo, ya estoy impuesta. Me levanto a la una de la mañana porque dejo mi casa barrida y trapeada. A las tres de la mañana hago mi lonche. A las tres con cuarenta minutos me desayuno, a las cuatro me pongo y lavo la loza que ensucié en el lonche, dejo todo alzadito y de aquí me voy a las cuatro y cuarenta minutos, porque el camión pasa por la esquina a las cuatro con cincuenta. Aquí a mi casa vengo a dar a las cuatro de la tarde. Aunque salimos a las dos, el señor que nos lleva al campo es bien precavido, se viene bien despacito porque trae a mucha gente. Llego, me quito la ropa de trabajo, vengo al lavadero a lavarla y me baño.

Salgo a hacer cena y a agenciar lo que voy a llevar de lonche otra vez, y ya. Yo me acuesto temprano, yo para las siete ya estoy acostada.

La cultura del trabajo y la disciplina han sido las leyes para la madre de familia que sacó adelante a sus siete hijos. En esta comunidad encontró el hogar que necesitaba para salir adelante, pero sobre todo brindarles educación a sus hijos.

Ahora que ya todos han formado su propia familia, excepto una hija que le queda soltera, Librada Vega se emplea como jornalera en el campo. Una mujer trabajadora como ella no puede parar, porque si lo hace teme enfermarse. Es gente de trabajo y gente de bien. Su armonía se transmite en su modo de platicar y en esos ojos claros con un brillo especial.

Bien dice el dicho que “no hay nada mejor que la vida en el campo, lejos del bullicio de la ciudad”. Aquí los habitantes manifestaron vivir con menos estrés a pesar de las dificultades para salir adelante en un lugar donde no hay más fuentes de trabajo que la agricultura y la ganadería. Mencionaron que en cuestión de seguridad, no se vive con el mortifico de robos o que alguien entre a los hogares.

Los vecinos consultados mencionaron algo muy importante: aquí se echan la mano, hay buena convivencia, cada quien a lo suyo, pero cuando se necesita un raite, un favor, hay apoyo mutuo.

La habitante Benita Salgueiro Duarte relata que la vida aquí es muy tranquila pero hay varias necesidades que se deberían atender. Entre las principales están la falta de apoyo a los agricultores de temporal, “para sacar adelante se necesita agua, que se hagan pozos para regar las siembras, para hacerlas producir bien, porque aquí no hay otra fuente de trabajo, la gente vive de esto una temporada”.

Otra de las peticiones que hizo la madre de familia fue que se mejoren los servicios en la clínica de salud, porque solo se ofrece atención de primeros auxilios, y hace falta medicamento, equipo y personal. La madre de familia ha vivido aquí desde los 7 años de edad, cuando sus padres recibieron unas tierras y se vinieron a trabajarlas. Conoce en carne propia cómo se fue desarrollando el rancho, desde que había cerca de tres casas y el resto era puro monte. Le tocaron esos tiempos donde se podía dormir afuera de la casa, donde no se contaba con una clínica, solo una escuelita. Ahora la vida es distinta, porque ya hay hasta telebachillerato, pero las carencias siguen y no hay fuentes de trabajo.

“La gente se tiene que salir de aquí a trabajar, muchos se van a Estados Unidos o se emplean como albañiles. Aquí se necesita la ayuda del gobierno para que los ejidatarios tengan la forma de levantar más cosechas. Antes había apoyos de fertilizantes, químicos contra las plagas, ahora ya no”. Y en palabras del vecino José Salgueiro, “hace falta un poco más de beneficio para esta comunidad”.