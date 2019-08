Con muchas carencias saca adelante a sus hijas

Mocorito, Sinaloa.- Hace un año que el señor Jesús Manuel Robles Araujo vive en una pequeña casa de lámina de cartón, en la colonia Morelos, de la cabecera municipal de Mocorito, junto a sus dos pequeñas hijas, a quienes su mamá abandonó, por lo que él diariamente las atiende y envía a estudiar para que logren tener una carrera y superarse día con día.

Jesús Manuel Robles Araujo narró con lágrimas en los ojos cómo ha sido su vida durante el tiempo que su esposa lo abandonó y lo dejó a cargo de sus dos pequeñas hijas.

La vida no ha sido tan fácil, yo he sufrido mucho para tener las cosas que tengo ahorita, a mí nadie me ha dado nada”, dijo Robles Araujo.