Con orgullo, 51 años de ser albañil

Guamúchil, Sinaloa.- A la edad de 18 años el señor Felipe Díaz Becerra, mejor conocido como el “Maestro Felipe”, inició en las labores de la albañilería. Este día, él, como todos los albañiles de México, festejan su día, y desde este medio se hace un merecido reconocimiento a los que con sus manos construyen los cimientos de una ciudad, una casa y cualquier obra de construcción.

Con 74 años cumplidos, aunque no los aparenta, el padre de familia de seis hijos comparte su historia este Día del Albañil. “Yo empecé a trabajar en una presa de la barranca, en Guadalajara, Jalisco. Tenía 18 años, y no estudié, no tuve la oportunidad, y así fue como empecé en esto”. El originario del estado de San Luis Potosí llegó al municipio de Mocorito a la edad de 21 años y se casó. Con el sudor de su frente y sus manos ha mantenido a su familia.

Personal en labores de remodelación del mercado municipal / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

Al residente de Mocorito el orgullo de su labor lo lleva muy en alto, ya que lo hace con gusto. Dice que la experiencia y las buenas relaciones que ha establecido en estas cinco décadas respaldan su labor. Es importante resaltar la labor que los albañiles realizan en nuestra sociedad: son un pilar.

“Muchas de las veces no hay otra manera de construir que con el trabajo de un albañil. En la albañilería se hacen diferentes actividades, como pegar block, tabique, cimbra, armar fierro, enjarrar, echar pisos y techos. Y aunque la jornada es dura y empieza a veces antes de la salida del sol, el trabajo honrado y bien ganado es lo que cuenta”.