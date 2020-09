Con propuesta del 60 por ciento analizarán pago a ex policías de Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- Tras una reunión con ex agentes despedidos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mocorito, el jurídico del Ayuntamiento, Carlos Pérez, indicó que se lleva la propuesta hecha por parte de los ex agentes de pagarles el 60 por ciento de lo solicitado y además la propuesta de realizar el examen de Control y Confianza.

Carlos Pérez expresó que la propuesta que ellos hacen a los ex policías es de pagarles a partir de la fecha en que recibieron su último pago, la cual se establecerá al revisar los archivos de Tesorería, pues según indicó Daniel Serrano, uno de los ex agentes, el oficio del despido tenía fecha del 14 de diciembre del 2014 pero continuaron trabajando hasta el último día de ese mes.

Asimismo, el jurídico del Ayuntamiento señaló que están en la disposición de negociar pero asegura que no se puede otorgar a los ex policías el pago de sueldos o aguinaldos que ya recibieron, es por ello la propuesta de pagarles a partir de qué recibieron su último sueldo.

Por su parte, Daniel Serrano manifestó que buscan llegar a una solución, principalmente por la situación de las viudas de policías, "si para mí es complicado, que estoy trabajando, más para ellas que no tienen un ingreso".

Además, agregó que en el caso de dos de sus compañeros, les quitaron el rango de coordinadores operativos antes de despedirlos.

Ante está situación, el presidente municipal, Jesús Guillermo Galindo Castro, dijo que se ha continuado dándole vueltas a lo mismo y no se va a pagar algo que ya se pagó anteriormente, "hay que buscar un equilibrio pero no sé vayan sobre lo mismo porque no se puede, lleguemos a un acuerdo".

El edil mocoritense explicó que en el tema de los pagos que exigen los afectados, no se puede volver a cubrir algo que ya se entregó porque eso traería problemas a la administración.