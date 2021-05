Con represo combaten la falta de agua en Palmitas, Angostura

Angostura, Sinaloa.- Por días se quedó sin una gota de agua la planta que suministra a la sindicatura de Palmitas, Angostura. Se espera que con la culminación de un represo se logre mantener el servicio, pero se podría complicar si la ciudadanía no cuida el agua.

Una de las sindicaturas donde ya padecen la falta de agua potable para el consumo humano es en la de Palmitas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El síndico municipal, Adrián Medina Ramos, informó que recientemente han estado quedándose sin agua, incluso hasta por tres días, por lo que buscaron la forma de solucionar la crítica situación, que podría agudizarse si no se cuida el agua.

Se informó que ya se realizó un represo en el canal principal Humaya con el apoyo de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura y el Módulo de Riego V-I, que preside Vicente Nieto Sánchez. Parte de los trabajos realizados son el bombeo para acelerar el curso del agua hacia la planta ubicada en la comunidad Palmitas.

Ante la grave problemática de escasez que afronta la sindicatura, Adrián Medina le hizo un llamado a la ciudadanía a no desperdiciar el agua y no regar las calles, porque no servirá de nada los trabajos realizados para hacer llegar el vital líquido a la comunidad si los mismos habitantes no cuidan el agua para el consumo.

“Se le informa a la ciudadanía que solamente hay agua para el consumo humano y no se puede desperdiciar, pero hemos visto una falta de consciencia, la gente no entiende a pesar de la problemática grave que estamos viviendo por la falta de agua. Les pedimos que no rieguen las calles ni la desperdicien, que la cuiden, porque no llega agua a la planta”, señaló el síndico municipal de Palmitas.

Leer más: Sequía moviliza a ganaderos de Guasave a proponer fuentes de suministro

La gerencia de la Jumapaang ha estado enfrentando desde hace semanas la falta de suministro de agua hacia las plantas. En una de las últimas entrevistas con el gerente, Rogelio Camargo, reconocía la difícil situación que se vendría para abastecer el servicio a todo el municipio ante la sequía, y que ya estaban presentando problemas con algunas plantas de agua, porque simplemente no hay agua, señalaba, y además se requerían reparaciones en las plantas para mejorar el servicio. Ante esta incertidumbre para enfrentar los próximos meses, se agregan los problemas en las sindicaturas.

En las sindicaturas lo que más se requiere ante la sequía es el apoyo con maquinaria, y ante falta de recursos la respuesta ha sido de parte de los módulos como el V-I y de las solicitudes ante la Jumapaang, como en el caso de Palmitas, pero la respuesta también se espera de la responsabilidad ciudadana, para no agravar más el problema.