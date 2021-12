Con su salud en riesgo dan de alta a víctima de tiroteo en Guamúchil y sus familiares piden justicia

Guamúchil, Sinaloa.- La señora Maricela Santiesteban, madre de Griselda “C”, víctima de tiroteo suscitado en la ciudad de Guamúchil el 31 de octubre del año en curso, informó que el día de hoy dieron de alta a su hija, cuando aún no se encuentra en buen estado de salud, por lo que hace responsables de la vida de su hija tanto al médico José Ángel “N” que la dio de alta como a la Guardia Nacional.

Con desespero la señora comentó que teme llevarse su hija a su casa, ya que está corriendo riesgo de que su estado de salud empeore y no se ha recuperado completamente comentó que sus heridas aún representan un peligro para la vida de su hija.

Aclaró que la bala le atravesó el abdomen y le daño los intestinos, que han intentado reconstruirlos en tres ocasiones, lo que ha dejado a su hija muy débil, casi al grado de perder la vida, tanto que ella aún no se recupera y no tienen fuerzas para levantarse o estar sentada. “Ella no se puede poner de pie, no puede su cuerpo, no puede estar sentada más de 5 minutos porque no soportan dolor en el vientre, tiene el cuerpo débil totalmente, no le funcionan las piernas, no tiene fuerzas y dejó de comer por varios días”.

Marícela comentó que percibió enojo de parte de las autoridades de la Guardia Nacional, cuando se negaron a firmar unos papeles donde buscaban deslindarse de su responsabilidad sobre los hechos en donde salió afectada su hija. Aclaró que como justificación del alta repentina de su hija le comentaron que fue por “ética”, ya que ella realizó una nota donde declaró todo lo vivido en la unidad médica de su hija, lo que molestó al personal de la clínica. “Ellos se molestaron porque dijeron que yo estaba dando la mala imagen de la clínica”, comentó.

Señaló que se encuentra muy preocupada por el estado de salud de su hija, y su intención es que su caso sea conocido por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con la única intención de que les brinde apoyo para salvar la vida de su hija. “Yo quiero que llegue a ella si es posible el presidente la república, qué se dé cuenta de lo que está haciendo su cuenta de qué se están queriendo deslindar de una responsabilidad que ellos cometieron”, manifestó preocupada.

Entre lágrimas Marícela señaló que su hija ha pasado por tres intervenciones quirúrgicas y en la actualidad considera que es muy necesario que continúe recibiendo atención médica. Recordó que el día de los hechos su hija iba a trabajar como normalmente cuando fue alcanzada por la bala perdida, en este punto recalcó que las autoridades correspondientes deben continuar haciéndose cargo de la salud de su hija, ya que fue una víctima del tiroteo entre Guardia Nacional y civiles. “Mi hija va a morir si no me apoyan, yo no tengo recursos para sacarla adelante”, expresó angustiada.

Leer más: ¡Ojo! En la Región del Évora cuenta con 48 casos de VIH Sida

Asimismo, la señora de claro qué al recibir atención médica fueron amiga humillados y tachados de “malagradecidos” al externar sus inconformidades en este punto señaló que se encuentra muy agradecida por los apoyos recibidos, sin embargo, considera injusto que se hayan dado de alta a su hija cuando aún es crucial que permanezca internada, ya que de no ser así asegura que el riesgo de que la joven pierda la vida es alto.