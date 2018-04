Con una gran sonrisa enfrentan el Mal de Parkinson

Guamúchil, Sinaloa.- Las horas se van volando mientras conviven en la que ellos llamas 'La Parkicasita', se trata de un inmueble ubicado en la ciudad de Guamúchil donde conviven diariamente varias personas que padecen el Mal de Parkinson y donde desarrollan diversas actividades, como la pintura. Se trata de la Asociación Neuromotora de Enfermos de Parkinson de Sinaloa, A.C. (Anepsin). Felizardo Elizalde Camacho, mejor conocido como 'don Fili', comenta que el estar en dicha asociación es un escaparate para sobrellevar el Parkinson, lo cual ha sido muy difícil.

Según lo que recuerda, al parecer su enfermedad se derivó de un accidente de moto, pues dice que al caer su peso cayó sobre su mano derecha y de ahí le comenzó el temblor, "no se si sean las vértebras o algo así", señala.

Cuenta que el medicamento que toma lo mantiene estable, pero hay ocasiones en que el temblor se acelera y está consciente que su enfermedad podría ir en aumento. Por otra parte, señala que para él ha sido una bendición pertenecer a la Anepsin, pues es como una segunda casa para él y sus compañeros. Entre las actividades que realizan ahí, lo que más le gusta es la pintura.

Fotos: Ramón López/EL DEBATE

Hay varias cosas que nos van a fortalecer más adelante.

Asimismo, la señora Felicitas Corral Beltrán, a quien cariñosamente llamas 'doña Licha', también asegura que el compañerismo y las actividades de 'La Parkicasita' le han servido de mucho en su enfermedad, pues cuenta que en su casa ella estaba muy deprimida y pensaba que ya no podría convivir con otras personas cuando se enteró que padecía Parkinson, pero el compañerismo y el afecto que le han demostrado en este lugar la ayudaron a integrarse de vuelta, "Icatsin nos ha apoyado, nos mandó una maestra, es la que nos ha enseñado y nos ha aligerado muchísimo la enfermedad porque estamos ocupados en algo", comenta.

Por su parte, María Carlota Dena Herrera, presidenta de la Asociación, señala que ésta es la única que hay en todo Sinaloa y todo comenzó con el diagnóstico de su esposo hace siete años, momento en el que empezaron a informarse sobre este padecimiento sobre el que mucha gente tiene la idea de que solamente lo pueden tener las personas ancianas y que nada más provoca temblor, pero la realidad va más allá.

"Hoy en día no solamente las personas de mayor edad están siendo afectadas sino personas jóvenes, hay Parkinson juvenil que desafortunadamente les toca a muchos jóvenes en un promedio de edad desde los 20 años, que ya comienzan a tener los efectos de la enfermedad de Parkinson", explica.

Carlota Dena recuerda que a su esposo lo diagnosticaron a los 48 años de edad, prácticamente una edad joven, con Parkinson por rigidez, el cual es la otra cara de esta enfermedad, misma que avanza dañando también diversos órganos pues se trata de una enfermedad neurodegenerativa, "no nada más es la cuestión motora, también está la sintomatología que no se ve porque nosotros solamente vemos el temblor, pero está la sintomatología no motora que viene siendo la depresión, la apatía, la ansiedad, la falta de sueño, el estreñimiento, un montón de consecuencias que trae consigo".

En la Anepsin se encuentran actualmente 30 personas, pero no solo son de Guamúchil, sino de otros lugares del país como San Luis Potosí, en Guanajuato, Acapulco, Tlaxcala, Los Cabos y Puebla, pues entre todos aportan medicamento y la asociación, a su vez, apoya a los enfermos con estos.

En cuanto a las causa del Parkinson, la ciencia todavía no ha determinado nada con exactitud, pero existen tres posibles, las cuales son la causa ambiental, la genética y que puede ser por el consumo, esto es la alimentación, que a veces se contaminan los mantos acuíferos que arrastran insecticidas o pesticidas. Asimismo, esta asociación no cobra ninguna cuota a quienes deciden acudir a ella, no cuenta con apoyo y quien decide aportar algo, lo hace.

Por otra parte, hay quienes desde otros estados han colaborado de alguna manera para el desarrollo de la misma, como la pintora Margarita Ascencia, quien dejó unos de sus cuadros en las instalaciones de 'La Parkicasita' y también la gente puede entrar en contacto con ésta por medio del facebook Parkinson Sinaloa.

Con motivo del Día Mundial del Parkinson, hoy se llevará a cabo una marcha a las 18:00 horas, misma que partirá de la plazuela Pedro Infante y culminará en la presidencia municipal, para continuar con una reunión en el loby del Auditorio 27 de Febrero, donde algunos pacientes contarán su experiencia y cómo ha sido sobrellevar este padecimiento.

Cabe mencionar que en 1997, la Organización Mundial de la Salud estableció el 11 de abril como el Día Mundial del Parkinson para acercar a la gente con esta enfermedad y se eligió esa fecha ya que es el natalicio de James Parkinson, médico británico que describió por vez primera la 'parálisis agitante, término que fue acuñado por él mismo.

Haciendo un poco de historia sobre este padecimiento, James Parkinson hizo el descubrimiento debido a que tenía un jardín de tulipanes y un día comenzó a observar que su jardinero, al momento de podarlos, los trasquilaba, lo que llamó poderosamente su atención y comenzó a observarlo cuidadosamente; fue entonces que se percató de que sus manos temblaban y ahí nació su inquietud por estudiar lo que actualmente se conoce como Mal de Parkinson.