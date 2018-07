Conagua garantiza buena infraestructura de presas

Guamúchil, Sinaloa.- Con lo cerca que está el mes de agosto, catalogado como el mes con más precipitaciones en Sinaloa, las presas han recibido algunas mejoras con la finalidad de que estén listas para la captación del vital líquido, tanto para el consumo humano como para temas agrícolas. El director técnico del Organismo de Cuenca Pacífico Norte, Rafael Sanz Ramos, informó que cada año éstas (presas) reciben una rehabilitación y éste no fue la excepción.

“Las presas hoy en Sinaloa almacenan 4 mil 176 millones de metros cúbicos (lunes 16 de julio), es el 27.2 por ciento, hablando de todas las presas. Es un volumen un poco bajo para lo que históricamente se capta en estas fechas. En todas las presas año con año se hacen rehabilitaciones o conocidas como ‘obras de cabezas’. Sabemos que existe poco dinero, sin embargo, el mantenimiento es constante, hemos realizado pruebas en todos los sistemas mecánicos y plantas de emergencias, así como el mantenimiento menor como pintura. En promedio estamos hablando entre los 15 a 20 millones de pesos, porque es mantenimiento preventivo, lo máximo son 25 millones de pesos”, mencionó el funcionario estatal.

Rafael Sanz Ramos enfatizó que las 11 presas se encuentran en óptimas condiciones para el tiempo de lluvias, y mientras no se genere algún fenómeno como huracán o lluvias abundantes no se estaría haciendo desfogues controlados.

“Estamos iniciando la temporada de lluvias, si bien no han sido tan copiosas, estamos en el mes donde llueve más que en junio, y estamos esperando agosto, que es el mes más lluvioso, estadísticamente, y septiembre, son los que dejan más agua. En un escenario totalmente adverso, que no lloviera nada, la presa, como es la Eustaquio Buelna, apenas garantiza el consumo humano por un año, pero no vemos un escenario tan catastrófico".

El director técnico del Organismo de Cuenca Pacífico Norte, Rafael Sanz Ramos, aclaró que las 11 presas de Sinaloa se encuentran con excelentes condiciones en seguridad y solo a la espera de tener un buen acopio de agua.