Concaam exhorta a los candidatos de Sinaloa a presentar propuestas para mejorar la seguridad

Guamúchil, Sinaloa.- La Delegación Sinaloa de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam) expuso un pronunciamiento dirigido a los candidatos a gobernador del estado de Sinaloa.

Les llaman a mostrar propuestas razonables y concretas del cómo van a mejorar la seguridad pública, el estado de derecho y brindar un presupuesto necesario al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, exhortó el presidente de la Concaam en Sinaloa, José Antonio Serna.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El gremio de abogados exige compromisos y no continuar con las prácticas de control. “No tener con un pie al Tribunal de Justicia, que no se creen instituciones de asilo político para darle trabajo a las personas con las que tienen compromisos y no cumplen con los perfiles”, señaló el presidente de la Concaam.

El énfasis en el tema presupuestario es que la seguridad pública no se debe ningunear. Es por esto que durante el proceso de campañas electorales quienes contienden por gobernar a Sinaloa deben establecer compromisos del cómo le van a hacer para mejorar la serie de problemas en seguridad pública, en procuración de la justicia y en velar por el estado de derecho. Propuestas de las que carecieron los candidatos en el primer debate público, destacó el líder de la Concaam.

Leer más: Gobierno de México y Estados Unidos deben dar solución a migrantes