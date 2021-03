Conchita Ochoa asume la representatividad del Sector Obrero CTM de Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- En breve pero significativo evento desarrollado en el Pueblo Mágico de Mocorito, Concepción del Carmen “Conchita” Ochoa Flores recibió el nombramiento oficial como representante del Sector Obrero CTM.

Dicho acto fue encabezado por José Elias Muñoz Vega (secretario general de la Federación de Trabajadores del Estado de Sinaloa) y Florencio Villa Gallardo, líder de la CTM en la región del Évora.

Luego de haber asumido una responsabilidad más, Ochoa Flores detalló que sin duda alguna le espera una ardua tarea por realizar en beneficio de todos los trabajadores sindicalizados adheridos a la organización, ya que en todo momento estará muy al pendiente de las problemáticas que pudieran surgir en un momento dado y darles la mejor de las soluciones.

“Este nombramiento implica que estaremos al frente de las organizaciones sindicales CTM de Mocorito, no nada más de Stasam sino también de la Junta Municipal de Agua Potable. Vamos a atender las necesidades que se tienen, ya sean jurídicas o de cualquier otro tipo como solicitudes de apoyo, revisiones de contrato, entre otros puntos que lleven a garantizar la armonía laboral.

Trataremos de que los beneficios les lleguen a los sindicalizados más rápido y mucho mejor, ya que estaremos al pie del cañón en todos los sentidos. Agradezco el que me hayan tomado en cuenta para recibir este nombramiento y ahora no me queda más que responder de la mejor manera la confianza brindada”, señala Conchita Ochoa Flores.

