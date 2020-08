Condonarán pago a comercios en vía pública de Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Se propuso la condonación de pagos a comercios en vía pública, sitios públicos y locatarios en la sesión de Cabildo ordinaria número 40 del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, en la sesión que se realiza en estos momentos, fue presentada la propuesta por el Tesorero Municipal, José René Valenzuela.

Después de su análisis y discusión sobre si era justo que se le condonara el pago a comerciantes que no han estado al corriente o que no han sido responsables, se decidió por unanimidad la condonación con la encomienda de que los propietarios de puestos en sitios públicos se regularicen.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

La propuesta responde a la petición hecha por decenas de comerciantes ante el impacto que generó en sus ingresos el cierre de los puestos por la pandemia. Algunos de los cuales permanecieron más de dos meses hasta la reapertura permitida el pasado mes de julio.

Algunos de los regidores como Laura Patricia Dautt Reyes y Romeo Gelinec Galindo Inzunza discutieron la propuesta y exhortaron a que los comerciantes cumplan con su parte de responsabilidad, al referirse a quienes no estén al corriente o no cuentan con un buen historial pero también el personal tesorería fue señalado.

Así lo expuso el edil Romeo Galindo: "No están coadyubando y colaborando con el tesorero. Se están cometiendo horrores por no poner atención, hay ciertos lineamientos que no le están poniendo atención, el personal encargado de la cobranza está muy relajado".

El regidor Víctor Miramontes se mostró a favor al expresar que "sería un modo de motivar a la gente que no se ha puesto al corriente".

En ese sentido se manifestó el regidor Gilberto Lugo, con el llamado a considerar la difícil situación que ha atravesado el sector comercial y ante la gran cantidad de comercios que cerraron por meses.