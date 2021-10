Conductores inconformes por el espacio reducido de la obra vial en Angostura

Angostura, Sinaloa.- A más de un mes de haber sido entregada por autoridades la obra vial en beneficio de peatones, así como a ciclistas, entre las calles Venustiano Carranza y 16 de Septiembre, en Angostura, la obra ya se encuentra dañada, donde conductores ladearon uno de los postes que ahí se ubican debido a que es muy reducido el espacio, dificultándoles pasar sin dañar la infraestructura, de lo cual adultos mayores son quienes más transitan por el lugar y propensos a sufrirlo.

Dicho lugar ha generado muchas molestias en los conductores, mismos que expresan no ser la adecuada, y riesgosa, por no contar con un espacio suficiente para desplazarse, pero sobre todo debido a que la gran mayoría no cuenta con la habilidad de maniobrar.

El transeúnte Julio Manuel Cárdenas mencionó que para él es muy difícil, pero sobre todo temeroso, pasar por ahí, dado a como se mencionó anteriormente, es muy estrecha la obra y teme chocar su automóvil.

“Me voy por ahí porque es más fácil llegar a mi destino, pero, la verdad, me da miedo, porque está muy chico el lugar, y así como ya le han pegado a algunos postes, puede que hasta sea peor la situación después”, mencionó preocupado el señor.

Leer más: Habilita Sepyc plataforma para registrar daños a escuelas de Sinaloa por Huracán Pamela

Asimismo, el joven Héctor Flores, quien transitaba en su motocicleta, manifestó que para él no es nada difícil, ya que la unidad ligera no ocupa mucho espacio, sin embargo, reiteró que para el conductor de una unidad más grande es completamente difícil el trasladarse.