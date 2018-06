Confían sectores promesas de campaña se cumplirán

Guamúchil, Sinaloa.- Son muy pocos días los que faltan para que las campañas políticas concluyan. Los candidatos a la presidencia municipal de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, de la coalición Todos por México; Mónica Sánchez Agramón, de Por Sinaloa al Frente; Mayté Figueroa Félix, de Juntos Haremos Historia, y Juana López Iribe, del Partido Independiente de Sinaloa, han salido a las colonias y comunidades a dar a conocer a la ciudadanía sus múltiples propuestas, con las cuales plantean mejorar la calidad de vida de los alvaradenses e impulsar el desarrollo del municipio. Respecto a los planteamientos, los líderes de sectores manifestaron confiar en que cada una de las promesas de campaña será cumplida.

El presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de la Presa Eustaquio Buelna, Carlos Castro Montoya, manifestó que espera que todas las propuestas que tienen en mente y que han expuesto los candidatos se lleven a cabo; “sería un gran beneficio para la población y para el municipio se cumplan las promesas, he escuchado algunas referente a nuestro sector y tenemos confianza en que sí se llevarán a cabo, ya que el sector pesquero requiere de mucho apoyo”. A su vez dijo que las condiciones de la presa cada temporada se ponen muy difíciles; “es muy importante que salgamos a votar y luego esperar se cumplan las propuestas de campaña”.



Por su parte, la presidenta de las Mujeres Empresarias de Guamúchil, Anayanci Rubio, enfatizó que desde su punto de vista las propuestas de ciertos candidatos le parecen muy acertadas, pero las de algunos otros no tanto. “Algunos desconocen las necesidades, no dudo que el que llegue en su momento se pondrá las pilas y verá de qué manera beneficiar al comercio, pero no todas las propuestas son claras”.

De la misma manera señaló que se tome acción más que prometer; “muchas veces no se ocupa llegar a ese puesto político de presidente municipal, se necesita realmente del apoyo de los diversos sectores, nos tenemos que apoyar, porque todos dependemos de todos y eso nos va a generar economía”.

Fotos: EL DEBATE de Guamúchil.

Respecto al tema, el presidente de la Asociación Ganadera Local de Salvador Alvarado, Agustín Fierro, declaró que él ha escuchado las propuestas de los candidatos y ve que éstas son viables y están bien estructuradas y planteadas; “las propuestas que nos están presentando son viables, ya que analizándolas, se mira que prometen cosas posibles de efectuarse”.

Para finalizar el líder de los ganaderos dijo que es importante se respete la ideología de cada uno de los candidatos que están en el proceso actual.