Conflictos partidistas del sector productivo

Mocorito, Sinaloa.- Dos funcionarios mocoritenses se han visto involucrados en disputas y conflictos debido a que uno asegura que no cuentan con suficiente apoyo para el campo y el segundo se defiende y muestra pruebas de que lo dicho en su contra son difamaciones.

En las instalaciones de la Casa Ejidal se dieron cita alrededor de 70 personas, para exhibir al Gobierno Municipal e informar que no son parejos en los apoyos que se obtienen, por lo que, el presidente del comité campesino, invitó al director de Desarrollo Agropecuario, Enrique Flores Sepúlveda para que se ponga a trabajar.

Por su parte Flores Sepúlveda, dijo que se les da el mismo trato y respeto a todos, agregó que se han gestionado y dado apoyos para todos.

Enrique Flores además mencionó que el alcalde Guillermo Galindo Castro, ha hecho gestiones importantes ante el Gobierno del Estado que han dado buenos resultados, y muestra de ello son los apoyos del seguro catastrófico, la diversificación de cultivos, los huertos frutales y algunos otros programas.

El presidente del Comité Campesino, Alfonso Acedo Sánchez, arremetió en contra del gobierno municipal.

“Agradecemos al Gobierno del Estado porque él a buscado la manera de como sí echarnos la mano en la situación, el Gobierno Federal no quiso, no le apostó, y queremos decirle al Gobierno Municipal que aquí hay una asociación de productores de cacahuate legalmente constituida y es propiedad privada de los productores y no de gobierno, que quede claro. No coincido con Enrique Flores, director de Desarrollo Agropecuario, de como manejar la situación en el sector rural porque está afectándolo. Que se ponga a trabajar en lo que le corresponde porque soy claro, los gobiernos y el municipal principalmente está aplicando una política racista, así lo veo, porque se organizan por interés político”, citó.

Por su parte Flores Sepúlveda, señaló que están trabajando y que un solo grupo no puede decir que no están trabajando.

“Le hemos apostado muy fuerte a los apoyos que son de manera económica, que bien es cierto que vienen a tranquilizar un poco la situación pero no vienen a resolver el problema, nosotros no queremos que siga esa misma conducta, queremos ir a la solución del problema, por eso hemos tratado de que se le de valor agregado a lo que se produce en Mocorito y no solamente eso, si no innovar por eso es que en el plan de desarrollo de esta administración encabezada por Guillermo Galindo, no nos puede decir un solo grupo que no estamos trabajando por que se esta haciendo con productores de diferentes sectores, Mocorito es chico, hay divisiones, hay otros grupo pero nosotros gobernamos parejo, atendiendo a todos”.