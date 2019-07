Confrontación PRI-Morena no repercute en municipio

Guamúchil, Sinaloa.- La repercusión a nivel municipal de la confrontación que se ha suscitado en el Congreso del Estado por el tema de las cuentas públicas ha sido manifestada por dirigentes de partidos locales en dos puntos: no repercute y no existe confrontación.

En este contexto, el dirigente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marcos René Palafox, manifestó que más que confrontación considera que cada partido defiende su postura.

Explica que el tema del Congreso no les afecta y no les distrae, ya que están enfocados en el proceso interno de elección de dirigencia el próximo 11 de agosto. “El partido se ha mantenido trabajando con miras a las elecciones del 2021 para recuperar lo perdido y conservar lo que se tiene”.

En consulta a la coordinadora de Morena, Paulina Sánchez, sobre el contexto municipal, no asumió una postura al respecto sobre la confrontación con el rojiverde. Opinó sobre el señalamiento hecho por la presidenta nacional de Morena sobre la desorganización interna en los Comités municipales y que se blindarán las elecciones para cuidar que no se sumen personas que no tengan ideales y convicciones del movimiento.

La coordinadora niega desorganización en el grupo alvaradense, a pesar de que la militancia no cuenta con recursos por falta de reconocimiento como Comité municipal. “Que el trabajo esté tranquilo por las dificultades económicas que atravesamos no significa que estemos desorganizados. Y al hablar de blindar las elecciones nos referimos a que la gente que se acepte para ser parte del proyecto tendrá que hacerlo por compromiso, que esté convencida que hoy tenemos una nueva forma de gobernar, más justa”.