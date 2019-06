Conocen bien la necesidades de Angostura

Angostura, Sinaloa.- La alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez afirma que llegaron a la administración del Ayuntamiento de Angostura desconociendo muchos presupuestos y por tal motivo tuvieron problemas financieros en el arranque, pero ya tiene las riendas bien agarradas y ya sabe qué le duele al municipio, por tal motivo todo lo que hoy hizo falta se contemplará para el año que entra.

La mandataria destaca que prácticamente a tientas salieron adelante los primeros meses, pero luego de seis meses de estar al frente del gobierno municipal ya conoce las necesidades que se deben de atender de manera prioritaria.

“Cuando iniciamos la administración tuvimos problemas porque desconocíamos muchas cosas, pero seguro la historia no se repetirá, ya que hoy sabemos que tenemos que aumentar el presupuesto de combustible, que es una necesidad grande que se tiene en el municipio, ya que hay mucha demanda y a veces el no tener combustible suficiente nos mete en aprietos.

También hoy sabemos que los apoyos solidarios deben de disminuir y se deben de aumentar los apoyos a pequeñas y medianas empresas para que haya gente trabajadora en el municipio y no solamente los mantenga el gobierno.

Además debemos de tomar en cuenta el aumento de sueldo de los síndicos y también hoy sabemos que al Sector Salud y la Cultura necesitan apoyo y desafortunadamente actualmente no tienen presupuesto, así como esto sabemos que hay miles de cosas que ocupan recursos para poder progresar y salir adelante pero no se porqué motivos no se presupuestaron en la administración anterior, tal es el caso de la gran Fiesta del Carnaval, celebraciones tradicionales de algunos pueblos, incluso de la comunidad indígena, y demás.

Todo esto de alguna u otra manera se apoyaba para su realización pero no están dentro de un presupuesto como tal. Con todo esto ahorita ya nosotros tenemos un diagnóstico de en realidad qué le duele al municipio y donde debemos de invertirle.

En las adecuaciones presupuestales del próximo ejercicio ya vamos a estar en condiciones de no tener un siete de promedio general sino llegar a un ocho o nueve de calificación”, comenta la alcaldesa Aglaeé Montoya.