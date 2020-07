Conseguir un tanque de oxígeno en Salvador Alvarado se ha vuelto una pesadilla

Guamúchil, Sinaloa.- En estos meses, ante la contingencia por COVID-19, conseguir un tanque de oxígeno se ha convertido en todo un viacrucis para la gente, pues hay desabasto incluso del mismo oxígeno y tanque y reguladores no están en venta.

El empresario Jesús Abraham Portillo López, quien se dedica a este giro, señala que hay muchísima gente que se ha contagiado y se atiende de manera particular, y debido a que la saturación de oxígenos baja, el médico le pide oxígeno suplementario o complementario, siendo ahí donde viene el problema, porque a estas alturas ya hay desabasto de oxígeno y los tanques primero suministran a hospitales.

“Antes no había tanques, después había tanques, luego fueron reguladores, ahora hasta hay desabasto de oxígeno, por lo tanto sí es un viacrucis, porque hay gente que habla de Texas, de California, de Sonora, Guasave, de todos lados, y hay gente que ha durado hasta tres o cuatro días para conseguir un oxígeno”, comenta.

Asimismo, manifiesta que hay personas que están utilizando el tanque de oxígeno industrial, pero aun así no garantiza que el tanque no tenga humedad, óxido o alguna otra falla, “eso es lo que preocupa, porque la gente sí está muy desesperada, y también hay que decirlo, hay gente que se está muriendo por falta de oxígeno, pues esto nos rebasó totalmente”.

Portillo López explica que toda emergencia tiene tres etapas, y en ésta ya pasó la de prevención y actualmente se encuentra en plena emergencia, y aunque antes se indicó lo que se tenía que hacer, ahora la situación se agravó y lo que queda es ayudarse entre todos.

Lo que recomienda a la gente es que si no cuentan con oxígeno tienen que ir al hospital, pero el problema es que la gente tiene muchos tabús y esto les impide crecer o ayudar a la mejoría de su familiar, porque saben que de manera particular no van a encontrar oxígeno, tienen que ir a un hospital, pero por otra parte, los hospitales están colapsados, “por eso definitivamente, sobre todo de la 1:00 de la tarde del sábado, a todo el domingo y la madrugada, es una constante llamada, porque las gaseras, también hay que decirlo, no han sido sensibles en el aspecto de dejar alguien de guardia para poder seguir surtiendo a gente que está necesitada en sábado, domingo en la madrugada”.