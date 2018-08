Consejo cívico, sin respaldo económico de la Comuna

Angostura, Sinaloa.- La presidenta del consejo cívico de la comunidad Ejido Independencia solicita al Ayuntamiento que se entregue el recurso de los mil 500 pesos mensuales como habían quedado, luego de reuniones y acuerdos con el alcalde. Madaí Trujillo explicó que desde hace un año y cinco meses no han recibido el apoyo, siendo que el resto de los consejos cívicos sí lo han hecho, por lo antes mencionado informó que no se han realizado trabajos en beneficio de los habitantes de la comunidad en mención.

A decir de la ciudadana Madaí Trujillo, durante una reunión de cabildo de la actual administración se presentaron para platicar sobre el tema.

“El presidente ahí se comprometió a darnos un apoyo de mil 500 pesos por mes, el cual no ha llegado. Nos hacen ir a cobrar y a la hora de la hora no hay nada. Cómo podemos trabajar así, en la junta ejidal nos atacan porque no tenemos trabajo, pero qué le vamos a hacer”, informó la presidenta del consejo cívico del Ejido Independencia.

El consejo cívico necesita del presupuesto para poder repara algunos problemas que se presentan en la comunidad / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

Lea también: Módulo 74-1 invierte 5.5 mdp para entubar canal

Se habla de una suma promedio de los 25 mil pesos pendientes para la comunidad antes mencionada.

Queremos saber qué es lo que está pasando, si todos los demás consejos sí reciben el dinero, de hecho yo tuve un altercado con Barrón (secretario del Ayuntamiento) porque le pregunté del dinero y lo que hizo fue que me sacó de la Presidencia y me dijo que no me quiere ver ahí. Yo sigo yendo porque la Presidencia no es de él”, informó.

Finalmente, explicó que con ese recurso se tenía planeado construir una caseta para que la ciudadanía cuando espera el camión o raite esté más cómoda, además Madaí Trujillo ponderó que está el proyecto de embellecimiento, así como la rehabilitación de las luminarias.