Consejo de Seguridad Pública atenderá problemáticas

Guamúchil, Sinaloa.- Durante una reunión del Consejo de Seguridad Pública en Salvador Alvarado, ante la presencia del titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Renato Ocampo Alcántar, así como la titular del Centro Estatal de Prevención de la Violencia y Delincuencia Sinaloa (Ceprevsin), Paola Gárate, y el presidente municipal, Carlo Mario Ortiz Sánchez, además de representantes y líderes de otros Consejos municipales y dependencias diversas, se abordaron temas que exigen propuestas y acciones rápidas como el uso de drogas, la presencia de motocicletas sin regular en la ciudad, la atención a víctimas de violencia familiar, entre otros.

Ocampo Alcántar mencionó que es importante el trabajo preventivo para avanzar en la disminución de la inseguridad, pues la única forma de atacar estas problemáticas es la convivencia, la cual se ha ido perdiendo tanto en el trabajo, en la escuela, en la calle y en el hogar, "al perderse no hayun sentido de pertenencia y el núcleo básico de la sociedad está diperso".

Además, expresó que se habla mucho últimamente de reconstruir el tejido social, para lo cual es importante el respeto, resaltando que en el caso de la violencia familiar se tiene le registro de que se dan más casos los fines de semana, entre las 15:00 y 18:00 horas de los sábados y las 00:00 y 03:00 horas de los domingos.

Al respecto, señaló que es muy difícil investigar cada caso, pues hay algunos que no se denuncian y las dependencias invlucradas actúan cada una por su lado, "la única forma de recuperar la cofianza es salir a la calle y que la gente vea que vamos todos juntos", manifestó, y agregó que en el tema de los motociclistas, la impunidad provoca que se hagan las cosas, resaltando un convenio que llevaron a cabo con Italika en Mazatlán, para que quienes adquirieran una unidad llevaran su casco y les facilitaran el trámite de placas.

Por otra parte, explica que durante un periodo en el que se aseguraron alrededor de mil 800 motos, no hubo un solo propietario que fuera a reclamarlas y en esos días bajaron los delitos.

Consejo reunido en la sala de Cabildo. / Fotografía: EL DEBATE

También se habló de temas como la drogadicción en los planteles educativos y la violencia familiar vista desde las consecuencias que trae hacia los menores, para lo que urge que los diferentes Consejos que se han conformado trabajen y no solamente queden las cosas en pláticas.

Asimismo, el regidor Romeo Gelinec Galindo Inzunza manifestó que para que esto dé resultados debe haber una coordinación real, pues se tienen reglamentos bien hechos pero mal aplicados, mencionando como ejemplo el caso de las motocicletas, pues circulan sin papeles, el conductor sin casco y todo queda en letra muerta si no se aplica el reglamento.

Tenemos el caso de los 'punteros', nadie hace nada y estamos dejando que los jóvenes y adolescentes se estén criando en esa cultura", dijo.

El alcalde Ortiz Sánchez reconoció que se tienen muchos problemas en el municipio que se tienen que atacar de fondo, debido a que se viene de la cultura de 'no pasa nada' y no se ha aplicado la ley como se debería hacer, por lo que afirmó que ya no habrá tolerancia para quien la infrinja.

Paola Garate, por su parte, manifestó que Salvador Alvarado está poniendo el ejemplo a los demás municipios del estado al implementar este trabajo en conjunto, lo cual es lo único que dará resultados en materia de prevención y reiteró que como primer punto deben de detectar dónde está el problema, que lo está originado para posteriormente llevar la solución con todas las instancias en conjunto.