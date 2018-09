Envasado de frutas dulces en Surutato

Badiraguato, Sinaloa.- Como una tradición han tomado la elaboración de frutas en almíbar en el pueblo de Surutato, Badiraguato, comentó Idalia López Olguín, pues señala generación tras generación han tomado la práctica de envasado para preservar las frutas como las manzanas, duraznos, higos y membrillo, y ha sido una fuente de ingresos en sus hogares.

Doña Idalia, como es conocida, explicó que este proceso de endulzar las frutas ha sido una herencia de familia y es algo singular del pueblo de Surutato, pues tienda que visites encontrarás, todos las habitantes tienen diferentes formas de realizar el envasado, pues siempre están buscando el que dura más y buscan nuevas maneras de conservar, sin embargo, nunca utilizan químicos, solo azúcar y agua, lo más natural que se pueda realizar el proceso será mejor, explicó.

Lea también: Con madera de pino hacen artesanías

El proceso en que se realiza el procedimiento es muy fácil, y doña Idalia lo explicó a grandes rasgos. Expresó: “Los frutos se cortan escogiendo los de mejor ver, se pelan y limpian, se pueden echar en cal un transcurso de media hora, no mucho tiempo, ya que este proceso hace que los duraznos al cocerlos no se desbaraten, pero no se quieren muy deshidratados, después se echa a cocer con miel. Después se empieza a envasar en los frascos de un litro aproximadamente, para a continuación realizar un proceso para que se selle el frasco, lo que hace que el producto no se eche a perder fácilmente, como un proceso de alto vacío”.

Explicó que ellas realizan este proceso en unas vasijas donde ponen agua a hervir y como en baño María empiezan a sellar los frascos, para que así puedan durar más las frutas en dulce y así comercializarlas a otras partes y que la gente que las busca pueda trasladarlas sin problema.

El durazno, la manzana, el higo y el membrillo, así como el nopal, se pueden envasar y comercializar, pero el que más se vende es el durazno, el que buscan más. Asimismo, explicó que el nopal es de los productos que menos se les comercializa, este tiene su proceso en salmuera.