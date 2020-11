Consideran un duro golpe el aumento a la tortilla en Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Ante el posible aumento que la tortilla puede llegar a tener el próximo mes, algunas amas de casa han expresado que la situación para muchas familias de Salvador Alvarado, no está bien económicamente y que ahorita en pandemia sería injusto que este alimento tan básico tenga un mayor costo.

Julia Navarro Higuera señaló que si la tortilla sube de costo tendrá que hacer tortillas las tres horas de la comida, porque le saldría más barato.

“Si ya se me hace cara, me suben, y entonces sí me tendré que poner a tortear las tres horas que uno come en el día, porque me sale más barato. Ahorita la situación está complicada, muchos nos quedamos sin empleo, apenas tenemos para comer a como están los precios, pero si aumenta nos la vamos a ver negras”.

Lamentablemente la pandemia ha dejado sin sustento a muchas personas, agravando aún más su estabilidad económica.

La señora Julia Navarro aseguró estar en contra totalmente de este ajuste que se le pretende hacer al precio del kilo de tortilla. Comentó que en estos momentos cuesta 19 pesos y para ella ya es un costo elevado, porque debe comprar dos kilos diarios.

La señora Francisca González, quien trabaja medio turno para después dedicarse a las tareas de su hogar, exclamó que no tenía idea de este posible aumento. Aseguró que a como está la situación económica, es posible que muchas personas no puedan comprar el kilo de tortillas o tengan que reducir otros gastos para poder adquirirlo, ya que es considerado como uno de los alimentos más básicos de las familias mexicanas.

“Sería algo muy injusto que permitan que la tortilla cueste más, porque de por sí ya se nos hace cara. Al contrario, ahora con esta pandemia deberían de disminuir el costo en apoyo a la ciudadanía.”

Por último, Cristina Zavala Gil señaló que ella sí está dispuesta a pagar el costo por este producto debido a que es muy necesario.

“Hay que ser realistas, y pese a que sí está caro, sabemos que lo suban al precio que sea tenemos que comprarlas, y es por eso que en ocasiones se aprovechan quienes venden estos productos. Esperemos que no tenga un aumento, porque muchas familias no podrán adquirir el producto”.