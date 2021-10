Consumir mucha carne puede atraer daños en la salud, señala doctor de Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Comer carne en exceso puede generar problemas, por sus altos niveles de grasa, y el doctor en Nutrición de Guamúchil, Omar Moreno, reconoció que esta situación está asociada con diversos problemas de la salud, como lo son enfermedades cardiovasculares, diabetes, colesterol o hasta cáncer.

Mencionó que así como la carne roja contiene diversos nutrientes, no debe consumirse mucho, y para mejorar la salud adoptar alimentos que no causen afectaciones. No obstante, dio a conocer que la carne no es un alimento dañino, solamente tiene que consumirse en porciones adecuadas, y si las personas no quieren pasar por las enfermedades antes mencionadas, deben llevar una dieta saludable, así como no dejar de lado hacer ejercicio y estarse hidratando.

“Muchas personas creen que comerla diario les ayudará, pero no es así, sabemos que todo el consumirlo en exceso trae complicaciones a nuestra salud, y es lo que menos buscamos, por eso es importante saber con exactitud lo dañino que te puedan ocasionar antes de pasar por las enfermedades”, mencionó.

Ante el mismo tema, el doctor Omar Moreno señaló que si la persona cuenta con algún temor de disminuir el consumo de carne roja debe hacerlo poco a poco.

“Reducir el consumo de carne roja, especialmente de carnes procesadas, puede ser difícil para algunas personas, pero hasta un cambio pequeño puede hacer gran diferencia en la salud a largo plazo, toda persona debe procurar ingerirla de forma balanceada, cuidando siempre su alimentación, para evitar algún efecto nocivo que pueda afectar su salud o la de alguien de su familia”, citó.

Leer más: Ciudadanía con esperanza de que Morena mejore al municipio de Salvador Alvarado

Cabe mencionar que de acuerdo a datos la carne es una fuente de proteína, así como vitaminas, entre otras cosas, de lo cual ayudan a la prevención de la anemia, la conservación de la salud de la piel, mantenimiento de los músculos y la prevención de las mucosas, de ahí la importancia de que sea parte de una alimentación equilibrada.