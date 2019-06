Contar con plan familiar de protección es necesario

Guamúchil, Sinaloa.- La autoprotección es importante porque nos da las capacidades para intervenir de la mejor manera ante un problema o emergencia. Esto hace la diferencia en salvar la vida a una persona mientras llega el auxilio, este es el fin de contar con un plan familiar, explica el coordinador del Instituto Estatal de Protección Civil, Roy Navarrete Cruz.

En entrevista con el especialista dio a conocer qué es lo que se recomienda incluir en el plan familiar de protección civil. “Identificar los riesgos a los que se está expuesto de manera interna y externa, checar las instalaciones de gas LP y las mangueras en buen estado, pero sobre todo la red eléctrica, ya que más del 90 por ciento de los incendios a nivel mundial es provocado por la red eléctrica. Para ello se requiere que los hogares cuenten con equipo como detector de humo y extinguidor. Se requiere tener lista una mochila de emergencia con los documentos más importantes y un botiquín”, informó Navarrete Cruz.

El coordinador resaltó la importancia de que todos los integrantes de la familia conozcan las técnicas de primeros auxilios, ya como una cultura general. Cuando se desconoce a lo que se enfrenta uno somos vulnerables, por ejemplo, cómo extinguir el fuego, pero si se tiene el conocimiento y el equipo podremos protegernos.

“Los errores más comunes que comete la ciudadanía en una situación de emergencia es el desconocimiento, el ignorar las recomendaciones, ahí es donde encontramos nosotros el mayor problema. Escuchamos mucho del cambio climático, pero no solo debemos preocuparnos por el tema sino por el cambio de la cultura. Un cambio que debe favorecer a nosotros mismos y a las familias, qué estamos haciendo para ese cambio, esa es la pregunta que nos debemos hacer, ¿realmente nosotros pensamos en los riesgos a los que estamos expuestos, pensamos en la vulnerabilidad? La mayor parte de las personas es probable que responda que no, hasta que no nos llega el problema. Si ahorita hiciéramos un diagnóstico situacional de cómo están las familias de Salvador Alvarado en cuanto al plan familiar, seguramente el porcentaje será mínimo porque no pensamos en el riesgo, a lo que estamos expuestos, no medimos el peligro. Y es por eso que a nivel mundial está la preocupación de culturalizar el tema de gestión integral de riesgos y protección civil para que las familias trabajen el día a día y llegar a una resiliencia”, exhortó el especialista.