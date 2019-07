Continúan trabajos de búsqueda del puma en Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Esta mañana, personal de Protección Civil acudió nuevamente a la zona donde ayer fue visto un ejemplar de puma americano con el fin de continuar la búsqueda así como dar recomendaciones a los vecinos de las colonias aledañas para prevenir un incidente en caso de localizarlo o verlo por los alrededores.

Hasta el momento, el ejemplar no ha sido visto de nuevo desde que lo avistaran en un patio ayer alrededor del medio día y se dijera que había huído con rumbo hacia la zona industrial, pero se dice que se mantienen los trabajos para ubicarlo y capturarlo.

La Coordinacion de Protección Civil Municipal dio a conocer que, en caso de su captura, al felino se le brindarán los cuidados y el manejo adecuados para ponerlo ante la instancia correspondiente.

Cabe mencionar que durante aproximadamente cinco horas, la tarde de ayer se montó un operativo en el que particiaron, además de Protección Civil, elementos de Bomberos, Seguridad Pública, Sedena, un médico veterinario y un particular, además que se utilizó un drone y se facilitaron dosis de tranquilizantes en caso de capturarlo, pero eso no fue posible ya que no lo ubicaron.