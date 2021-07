Contratación de filarmónicos no para en la Región del Évora

Guamúchil, Sinaloa.- Con mucho trabajo es como continúan músicos de la Región del Évora ante el alza de contagios de Covid-19, en donde procuran de ante mano cumplir con todos los protocolos indicados para seguir contando con más trabajo y no sobrepasar la misma situación del año anterior.

Omar Angulo Rendón, líder del Sindicato de filarmónicos de Bandas y Orquestas de la sección 300 de la ciudad de Guamúchil, recalcó que la labor no ha parado y de lo cual esperan siga así.

“Seguimos trabajando con el favor de dios, a nosotros en particular el semáforo todavía no nos afecta, e preguntando en todo el gremio y no los han parado”, dijo.

Angulo Rendon, indicó que están conscientes de la situación por la que se está pasando de la pandemia más sin embargo nunca han dejado de lado las medidas pertinentes ni indicaciones que se les hacen llegar.

Por otro lado, el líder del Sindicato de filarmónicos de Bandas y Orquestas de la sección 300 de la ciudad de Guamúchil, informó que afortunadamente ninguno músico ha resultado contagiado.

