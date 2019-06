Convenios no son flexibles para pagar millonaria deuda

Angostura, Sinaloa.- Sabiendo la millonaria deuda que viene arrastrando desde hace varias administraciones el Ayuntamiento de Angostura, la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez ha buscado la manera del cómo ponerse al corriente o de por lo menos abonarle a las cuentas, pero lamentablemente los convenios que se han puesto sobre la mesa no han sido flexibles.

Montoya Martínez explica que han tocado muchas puertas, pero las cosas no se han dado de manera positiva, y por tal motivo Angostura no le puede entrar a un acuerdo que le exige más de lo que le puede aportar.

“Le hemos buscado pero los convenios no han sido flexibles, pues no nada más tenemos deudas en la Junta de Agua Potable, sino que también hay pendientes con el Seguro Social y la CFE.

Aquí creo que el Congreso del Estado debe de buscar un rescate de las finanzas, porque todos saben que estas deudas se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo y ya se le tiene que poner fin a esto, para de ahí en adelante poner incentivos positivos y negativos para sancionar a quienes no cumplan con los pagos requeridos, pero ahorita nadie te puede sancionar por una deuda que no le pertenece a la administración actual. En lo que nos están afectando estas deudas es que no hemos presentado ante Hacienda el impuesto del ISPT, pues al momento que lo hagamos nos aparecerán todos los pendientes”, detalla la alcaldesa.