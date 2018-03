Cooperativas de la presa esperan repunte del 100% en ventas

Guamúchil, Sinaloa.- Con la Cuaresma en marcha el sector pesquero se reactiva. Al respecto, el líder de las cooperativas de la Presa Eustaquio Buelna, Carlos Castro Montoya, dice que las ventas han avanzado de manera normal pero que para los días fuertes de Semana Santa se espera un repunte en las ventas de hasta el 100%, ya que las familias están de vacaciones y buscan consumir el pescado.

En referencia a los años anteriores, Castro Montoya afirma que los días de Semana Santa son buenos. Se dijo que la producción que se está generando de los pescadores de la cooperativa local no es del todo buena, “es muy baja la producción de pescado local, la presa no está dando la cantidad de pescados que nosotros ocupamos, las pangas están agarrando máximo ocho kilogramos, lo cual no nos abastece y no abastecerá las cantidades de pescado que esperamos estar vendiendo los días santos”.

Entre los productos que se ofrecen a los visitantes o compradores que acuden a las instalaciones de la cooperativa están la tilapia entera, por filete o ya picada, bagre entero o en filete, lobina en filete o picada y el pescado carpa.