Cooperativas ribereñas del Angostura están en peligro de ser embargadas

Angostura, Sinaloa.- La pésima temporada 2020-2021 de captura de camarón azul está siendo de pesadilla no solo para los pescadores de la bahía Santa María, de Angostura, sino también para varias cooperativas ribereñas de La Reforma, Costa Azul y Playa Colorada, al estar en peligro de sufrir algún embargo por parte de los proveedores, quienes no han recibido ni abonos, en el peor de los casos.

Ante esto, Rudecindo Obeso López, director de Acuicultura y Pesca en el Ayuntamiento, explica que es muy lamentable la situación, y afirma que muchas agrupaciones ya cayeron en cartera vencida al no poder cubrir los adeudos que tienen, con los que les facilitaron créditos para adquirir redes, combustible, pago de matrícula de embarcaciones, entre otras cosas que beneficiaron tanto económicamente como en equipo a los hombres del mar previo al inicio de la zafra.

“Como la pesca no ha servido, prácticamente las cooperativas no le han abonado nada a la cuenta de los proveedores y eso tiene muy preocupados a los directivos, ya que en cualquier momento les puede caer un embargo, dado a que la gente agarra muy poquito camarón y en vez de entregarlo mejor se lo lleva para su casa y darle algo de comer a la familia.

Si de plano la pesca no repunta, que ya no saliera camarón azul y tampoco hubiera caqui, entonces las cosas se complicarán mucho para las cooperativas y seguro tendrán serios problemas, pues están ahorcadas con las deudas y no hay cómo salir, además se las están comiendo los intereses y entre más días pasen más grande se va haciendo la cuenta.

En los tres campos pesqueros de Angostura hay cooperativas en fuertes problemas, incluso algunas ya dejaron a la buena de Dios a sus ribereños, ya no les pudieron proveer la gasolina porque esta actividad ya es insostenible, ya no hay cómo seguirle para adelante, de hecho los directivos andan buscando apoyos en donde sea necesario, porque los proveedores ya quieren su dinero, y pues no hay, y debido a esto a algunos ya les dieron un ultimátum para que cubran sus pendientes. Las cosas están críticas en los campos pesqueros, no hay camarón y las cooperativas tienen amenazas de embargo”, comenta Rudecindo Obeso López.