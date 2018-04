Coordinadores del SNTE aclaran que ISSSTESIN no está en quiebra

Guamúchil, Sinaloa.- Con motivo de aclarar algunos temas que se han suscitado respecto al ISSSTESIN en el que se comentó semanas pasadas este estaba en quiebra y a su vez tenía pensiones infladas, los coordinadores de la región Évora del SNTE 53 se reunieron para dar a conocer los detalles en el que argumentaron en el instituto de pensiones está haciendo auditado por la Auditoría Superior del Estado en el que se han hecho algunas observaciones pero las cuales serán subsanadas en los próximos meses.

Foto: EL DEBATE de Guamúchil.

En su intervención el coordinador del SNTE 53 en la región del Évora, Víctor Manuel López Miramonte manifestó "los motivos principales son hacer una aclaración a una información que se ha estado difundiendo en algunos medios de comunicación sobre nuestro instituto el ISSSTESIN, el cual es el que nos jubila y nos pensiona a nuestros maestros de la sección 53".

De la misma forma dijo que la información que se dio fue envase a los trabajos que está realizando la ASE, "la auditoría tiene alrededor de 7 meses, aclaro que la auditoría no ha culminado, entonces la información que hace una compañera Emma Karina Millán Bueno quien encabeza la comisión de fiscalización en donde dice que hay un quebranto, una defraudación de ISSSTESIN un déficit por 947.5 millones de pesos por lo tanto se tienen que pagar, por eso queremos aclarar que creemos que esa declaraciones no debieron de haberse hecho porque la auditoría no ha terminado efectivamente se le están señalando ahí éste sin 280 situaciones que hay que aclarar se han aclarado 39 se está solicitando 30 días hábiles para poner subsanar pero se requiere del tiempo ya que mucha información"

Destacó que quienes están realizando esas declaraciones no coinciden con el sindicato, "decirles a nuestros compañeros del sindicato qué no hay ningún desfalco, que no hay pensiones o jubilaciones infladas cómo se ha mencionado, estamos seguros que cuando se cumple el plazo de los 30 días hábiles todo ser aclarado".

Para finalizar expresó o que son un total de 25 mil agremiados de la sección 53, de los cuales 16 mil están activos y son si los que efectúan las aportaciones para el pago de los jubilados.

Son 2 mil trabajadores que ya cumplieron el tiempo para jubilarse y se pueden jubilar,por eso es muy importante el gobierno siga contribuye con el subsidio, ya que de no ser así estaríamos teniendo problemas.

Quienes respaldaron las declaraciones del coordinador del SNTE en Salvador Alvarado fueron Raúl Medrano Valdez coordinador del SNTE en Angostura y Tomas Enrique López de Mocorito.