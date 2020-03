Coronavirus no detiene a los productores de hortalizas

Angostura, Sinaloa.- Para beneplácito de los horticultores de la región del Évora, Sinaloa y México, las exportaciones a Estados Unidos de diferentes productos no han parado de realizarse, pese a la alerta que existe por la pandemia Covid-19, afirma Aurelio Lugo Camacho.

El presidente de la Unión de Horticultores, quien es originario de Angostura, explica que la frontera solamente está cerrada para personas que vayan a vacacionar, de turismo o de recreación al vecino país, mas no así para las mercancías.

En Sinaloa se sigue con la temporada hortícola 2019-2020 y todavía hay algunos cultivos que van a ser exportados durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, específicamente lo que es el tomate y el pepino, y en menor proporción el chile.

Hablando de la región del Évora, ya la temporada hortícola va de salida y lo principal que se manda de estos lugares de Angostura, Mocorito y Salvador Alvarado a Estados Unidos es la calabaza tierna, en las variedades de Italiana, María Recta y Gris.

Todavía se están enviando los últimos embarques a lo que es Nogales, Arizona, otros a McAllen, Texas, entre otros puntos de comercialización en el cruce con Estados Unidos.

“Gracias a Dios, de momento, no nos ha afectado este tema del coronavirus, pero sí debemos de atender las recomendaciones y hacer las cosas preventivas correspondientes”. Resaltó que esta fue una temporada regular pero más tirando a buena, “no excelente como hubiéramos querido, pero salimos adelante”.

Prosigue: “Ahora que estamos hablando de uno de los cultivos que se exportan, porque no todos están en la misma condición, pero si hablamos de la calabaza decimos que tuvimos una temporada regular porque se nos presentaron varios problemas en noviembre, diciembre y enero, pues se presentaron muchas lluvias atípicas y eso nos generó enfermedades en las plantas, además que algunos cortes se pospusieron para días más adelante y eso causa que el producto pierda calidad y precio en el mercado. Sí nos afectó mucho el cortar con tractores, andar batiendo lodo, sacando la producción de manera forzada, cosa que otros años no pasaba. No se había sufrido tanto pero hoy todo fue muy recurrente, salíamos de una y ya entrábamos en otra y otra, entonces sorteamos todo lo que se nos vino dado. Ningún año es igual a otro”, declaró.

“Si la contingencia del coronavirus persiste, pues se habrá de tomar medidas necesarias para no arriesgar a los trabajadores del campo ni a los que están en los empaques, pero lo que nos ayuda mucho es que ya estamos prácticamente a un 95 de la temporada y ya nos quedaría un 5 por ciento para finalizarla, y si las medidas se endurecen no nos va a afectar porque ya estamos de salida”, comenta Aurelio Lugo.