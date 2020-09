Costa Azul, Angostura recibe la bandera oficial de Playa Limpia

Angostura, Sinaloa.- Hoy por la mañana autoridades municipales de Angostura y algunos funcionarios estatales se dieron cita en el campo pesquero Costa Azul para hacer la entrega oficial de la bandera de certificación de Playa Limpia, importante distintivo que meses atrás personalmente había ortorgado el gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Carlos Gandarilla, secretario de Desarrollo Sustentable, explica que esta certificación se obtiene por el Instituto de Normalización Mexicana, que es una organización independiente al gobierno, incluso, tiene presencia en más de 150 países como una institución avalada y reconocida que puede ortorgar este tipo de distintivos.

"Al lograr esta certificación es un reconocimiento para la gente de Costa Azul y un gran mérito para Angostura porque para lograr este distintivo no les fue nada fácil y se tuvieron que cumplir muchos aspectos entre los que destaca; la limpieza total de esta área del malecón y también de la calidad del agua, que no este continada y que no tenga nada de basura.

El objetivo es mantener nuestros ecosistemas sanos dado a que Sinaloa depende de las actividades primarias, la agricultura, la ganadería y la pesca y lamentablemente hemos encontrado una contaminación muy fuerte en los cuerpos de agua al grado que la calidad de estos productos que nos da la naturaleza, como la pesca, han venido degradandose.

La certificación de Playa Limpia tiene muchos sentidos, no solo es para darle la certeza a la gente que vive aquí que puede disfrutar de un espacio sano, sino que también puede mejorar las condiciones para que este espacio pueda seguir siendo mucho más productivo y sean atractivos para los turistas.

Esto es histórico, por primera vez Angostura tiene 500 metros certificados de playa limpia y esa aérea está aquí, en Costa Azul, y se suma a las ocho que ya tenemos en Sinaloa y nos ubicamos como el segundo Estado de la República con mayor número de tramos de playas certificadas, teniendo inclusive el más grande de México y del mundo con esas condiciones de certificación que esta en Mazatlán que se conoce como El Verde Camacho, que es un área de conservación

Autoridades colocando la bandera blanca en la playa del campo pesquero. / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

Los beneficios son muchos, el hecho de que todo se mantenga en buenas condiciones implicara que el agua y la playa esten también muy bien y esto va a permitir que haya mejores oportunidades para la actividad pesquera y se le de una gran proyección turística al campo de Costa Azul porque la gente esta buscando espacios sanos, libres de basura y contaminantes y este es uno de ellos comprobado, certificado y cuidado por sus habitantes. Sin duda es un gran logro de las autoridades municipales que encabeza la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez y de la población de Costa Azul", afirma Carlos Gandarilla.

Por su parte, la alcaldesa Aglaeé Montoya asegura que en estos tiempos la sociedad necesita servidores públicos que sean conscientes con el cuidado de la ecología, la sustentabilidad y temas del medio ambiente.

"Angostura ha dado muestras de que en medio ambiente y maturaleza estamos preocupados y ocupados en el trabajo, por ello le siento muy contenta y me gustaría que más municipios entraran en esta dinámica, que más servidores públicos de todos los niveles nos diéramos cuenta que el trabajo que tenemos no solo es de construir grandes obras sino construir la base social, la conciencia que nos permita tener lugares más sanos, con responsabilidad y cuidados a la naturaleza.

Angostura se anota un 10 con este tipo de actividades y se va a seguir manteniendo porque el asunto aquí no es solamente concretar este objetivo sino el mantener que esto perdure por muchos años y aquí el compromiso ya será de la sociedad de Costa Azul la que tenga que hacer sus actividades para mantener todo esto limpio y en óptimas condiciones para atraer al turismo.

La gente vista la playa de los tres campos pesqueros que tenemos en Angostura pero también hay otros sitios como El Nuevo Ostional, Patolandia, las islas que tenemos que son más de 50 y todas están bellísimas", pondera la alcaldesa.

Abelino Angulo Angulo, director de Ecología en el Ayuntamiento, manifiesta que fue un trabajo muy arduo elnque realizaron para lograr la certificación y para ello tuvieron que involucrar a muchas personas, a movilizarnos para limpiar todo el tramo que se quería.

"Queremos un Angostura mejor, unas playas limpias para que todos las podamos disfrutar sin problema alguno", citó.