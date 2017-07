Costa Azul sigue sin saneamiento

Angostura, Sinaloa.- Sin actividades ni estrategias para mantener limpio el malecón y el mar de Costa Azul. Después de muchos meses de que las aguas negras del campo pesquero Costa Azul, estuvieran cayendo directo al mar y esparciéndose por todo el malecón, se logró mantener el problema con un nuevo motor, sin embargo estos desperdicios pueden ocasionar muchos más problemas y las autoridades municipales no han hecho nada por tomar acciones, tanto así que ni la Comisión de Salubridad y Asistencia, Ofelia Arreola Cano.

Fotos: Daniel Ayala/EL DEBATE.

Indicó que por el momento no han acudido al lugar, porque el problema ya se solucionó, y no han recibido ninguna queja de parte de los habitantes de Costa Azul, ya que también se encuentra en la comisión de participación Ciudadana, comentó que tendrá un acercamiento con el sector salud para poder hablar de las problemáticas que puede ocasionar éste derrame, pero no tienen una estrategia definida para solucionarla.

Por su parte el director de Ecología Arnoldo Angulo, señaló que por el momento no tienen una actividad de acción ante esta situación y se pondrán en contacto con la secretaria de desarrollo sustentare, para conocer que medidas puedan tomar ante esta situación, pero por lo pronto solo recorrerán el lugar.