Costa Azul sufre por no recibir Agua Potable

Guamúchil, Sinaloa.- Habitantes del campo pesquero Costa Azul se quejan de no recibir buen servicio del agua potable, “pero bien que les llega el recibo de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang) hasta con cargos extras”, así lo dio a conocer Jesús González López, quien por años ha vivido en la comunidad y nunca habían tenido tanto problema como esta temporada.

Foto: Daniel Ayala/EL DEBATE

Señaló González López que en el campo pesquero es solo zona donde no les llega agua, pues según hace un tiempo hicieron el cambio de tubería la cual no le dieron mantenimiento y no sube el agua a los tinacos, por ello duran más tiempo sin agua que con ella y piden que las autoridades estén más al pendiente de estas comunidades ya que tienen meses sufriendo por este problemas “ya hemos hablado a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura, pero solo dan largas y no acuden a los llamados, son meses los que nos han tenido sin agua, pero los recibos llegan a como debe de ser y en ocasiones sino se pagan en tiempo y forma hasta con un extra, estamos molestos y pedimos que revisen bien el trabajo de operación que realizan”, expresó Radimir González Castro.