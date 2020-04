Covid-19 detiene la venta del Museo Comunitario de Angostura

Angostura, Sinaloa.- Joaquín Inzunza Chávez detalla que por el momento detiene la venta del Museo Comunitario Angostura, no porque la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez se lo haya pedido, pues ella no lo ha buscado para llegar a un acuerdo, sino por todo esto que se está viviendo de la contingencia del Covid-19.

Además el cronista del municipio da a conocer que quiere hablar con la señora presidenta para exponerle el tema de ver si existe la posibilidad de que el Ayuntamiento le preste 40 mil pesos y así salir del problema financiero que tiene que cubrir de manera urgente, de paso esto serviría para parar definitivamente la venta del museo.

“Yo he buscado a Aglaeé pero no la he encontrado, ya platiqué con Isaac Angulo y estoy a la espera de una respuesta de allá para acá. Vamos a hacer un stand by en la venta del museo hasta platicar con la alcaldesa y dependiendo de lo que me diga veremos qué decisión final tomaremos”, explica Joaquín Inzunza Chávez.