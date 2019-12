Crean un chocolate para diabéticos

Guamúchil, Sinaloa.- Un producto hecho exclusivamente para diabéticos es el chocolate “faushlet”, el sabor que cuida, creado por estudiantes de esta ciudad. ¿Quién dijo que los diabéticos no pueden disfrutar de un chocolate?, expresó una de las creadoras del dulce para diabéticos. La idea surgió a raíz de que un pequeño de la familia con diagnóstico de diabetes anhelaba comer un dulce como cualquier otro niño de su edad.

“Un primito de nosotros tiene diabetes y una vez mi tía no le quiso dar un dulce por cuidar su salud, y nosotros dijimos: por qué no hacemos un dulce para un diabético. De ahí nació la idea y fue cuando iniciamos con las pruebas en el mes de mayo del año pasado”, relató Paulette Karina Montoya.

Éste es el dulce que crearon con el fin de deleitar sin dañar la salud. / Fotografía: EL DEBATE

El chocolate está hecho de productos 100 por ciento naturales y orgánicos, que cuando los come un diabético no le hace daño, dijo la estudiante. Los ingredientes son leche de coco, de almendra, cacao, aceite de coco y mantequilla de coco. El procedimiento es artesanal y no tiene un impacto en la salud del paciente.

En ese momento las estudiantes se encontraban cursando el último grado de la secundaria, y ahora que se encuentran en bachillerato presentaron el producto en la exposición de proyectos científicos del programa de alumnos destacados Ases.

Buscan colocarlo en el mercado para que cualquier diabético lo pueda consumir, no se queden con el antojo de un rico chocolate y puedan disfrutar de un caramelo saludable.