Crescencio Montoya y Benjamín Cázarez reciben homenaje

Angostura, Sinaloa.- Autoridades de Angostura reconocen la destacada la trayectoria artística de uno, al componer el corrido El Moro y La Mora, y el esfuerzo del otro por ser quien amarró la histórica carrera de caballos.

El conocido profesor Crescencio Montoya Cortez y el ingeniero Benjamín Cázarez Inzunza viven uno de sus mejores momentos en la vida, al recibir merecido homenaje y reconocimiento por parte de las autoridades municipales de Angostura.

La distinción no es para menos, ya que el popular "Chencho" hace 25 años compuso el corrido de la carrera de caballos entre El Moro y La Mora, canción que interpretada por la agrupación musical Miguel y Miguel los catapultó a nivel nacional a Angostura, especialmente a la sindicatura de Alhuey y a su tradicional Feria de San Pedro y San Pablo.

Por su Parte, Benjamín Cázarez Inzunza fue el que con mucho esfuerzo y sacrificio logró amarrar el atractivo enfrentamiento entre estos dos finos ejemplares que no corrían sino que volaban en el carril.

Crescencio Montoya Cortez detalla que lo bonito de este reconocimiento es que se les hizo en vida, por algo que a pesar los años sigue sonando fuerte y poniendo muy en alto a Alhuey.

El profesor Crescencio Montoya Cortez en su interveción. / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

"Estoy muy contento, la verdad sorprendido porque este es el primer homenaje que se me hace en Angostura y vaya que me han hecho varios pero son de otras partes de la República, incluso tengo llaves de ciudades, nombramientos como hombre americano, en fin, pero este rebasa las perspectivas porque me lo hace mi gente y eso me emociona mucho, la verdad no lo esperaba.

Hace 25 años me tocó esta carrera y como era parte de la organización en el taste junto con el ingeniero Benjamín Cázarez pues esperábamos la asistencia entre cuatro y cinco mil personas, pero cual fue la sorpresa solamente faltaron 85 para llegar a 10 mil con boleto pagado, faltaba ver cuantos entraron sin pagar.

Había mucha gente ecéptica que decía que no era posible que al taste de Alhuey vinieran a jugar dos ejemplares que habían sido campeones en el hipódromo, pero gracias al esfuerzo de Benjamín Cázarez y a la disponibilidad mostrada por los dueños de los caballos se cumplió el sueño y rompimos barreras a nivel local, estatal e internacional.

El corrido de El Moro y La Mora está por entrar al Récord Guinness, pues la propuesta está hecha por ser la canción más vendida, ya que rebasa los 2.3 millones de discos y la han grabado 39 grupos.

El ingeniero Benjamín Cázarez Inzunza fue quien armó la carrera. / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

Cuando estaba componiendo el corrido nunca me imaginé la gran aceptación que iba a tener entre la gente y los intérpretes, siempre pensé que iba a ser una canción más y vaya sorpresa la que nos llevamos cuando poco a poco fue agarrando fuerza y se convirtió en el boom del momento en aquellos años.

De alrededor de 40 canciones que me han grabado diferentes grupos y bandas musicales la mamá de todas ellas es El Moro y La Mora y para beneplácito mio, del ingeniero Benjamín Cázarez, de Alhuey y de Angostura este corrido sigue sonando en la mayoría de los estados de la República Mexicana", afirma Crescencio Montoya Cortez.