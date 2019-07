Crisis económica golpea fuerte a jornaleros agrícolas

Angostura, Sinaloa.- Óscar Artemio Angulo Angulo detalla que en estos momentos alrededor de 3 mil jornaleros agrícolas de Angostura atraviesan por una seria crisis económica, pues no hay alguna actividad que los mantenga ocupados y que les dé certidumbre de llevar el sustento alimenticio a sus hogares.

El presidente de la Unión Regional de Autotransporte de Personal al Campo manifiesta que en estos momentos muchos de ellos están rezando para que caiga a la brevedad posible una buena lluvia y así se reblandezcan los terrenos, ya que gracias a esto empezarán a plantar cebolla y dicho producto les dará un poco de empleo mientras se llega el fuerte de los demás cultivos agrícolas.

“La crisis está desesperando a los jornaleros, más en este tiempo, que no tienen el cómo solventar sus gastos ni agarrar dinero para llevar comida a sus hogares, ya que en esta ocasión les prohibieron la pepena de maíz, además de que no hay quién desgrane la mazorca por la cuestión de evitar la quema de soca, y pues de cierta manera esto sí les vino a pegar duro a algunas familias.

Ahorita tenemos en la región algunos 3 mil jornaleros desocupados que están clamando algún tipo de apoyo, porque el gobierno no tiene nada para ellos, ni siquiera un empleo temporal o algo que los beneficiara poquito para que no les dé por agarrar un mal rumbo, que es lo que no queremos, pero la crisis es la que obliga a muchos a tomar un camino nada bueno, donde están las malas cosas.

Cuando no hay el sustento familiar las personas tienden a buscar por todos lados el cómo agarrar dinero, y es ahí donde lamentablemente se puede caer en la delincuencia”, asegura Óscar Artemio Angulo, líder de los jornaleros agrícolas.