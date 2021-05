Cristina Irízar firmó un pacto por la primera infancia de Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Ana Cristina Irízar Avedoy, candidata del Partido Verde Ecologista de México a la alcaldía de Salvador Alvarado, firmó este viernes un pacto por la primera infancia, en unión con la Asociación de Madres Solteras Unidas de Sinaloa.

La candidata comentó que uno de los objetivos de la agenda 20-30 es luchar por no dejar a nadie atrás y garantizarles oportunidades, por eso es que firmar dicho pacto es prueba del compromiso para que, en los hospitales, educación y todas las instancias de Salvador Alvarado se trabaje para que los niños tengan todas las oportunidades desde su nacimiento.

Reconoció la labor admirable que realiza la Asociación de Madres Solteras Unidad Sinaloa, por lo cual dijo de ser la próxima presidenta municipal le gustaría trabajar de la mano con ellas, ya que es en algo que se debe de trabajar, que verdaderamente importa y que se debe de apoyar a las mujeres y a los niños para brindarles mejores condiciones.

Señaló que, con Mario Joel López Germán, desde el Congreso del Estado si llegara a ser diputado local por el noveno distrito, garantizará que lleguen recursos y ella pueda implementarlos en apoyo a acciones de dicho tipo.

“Yo les comentaba que de nada sirve tener Leyes muy bonitas y un marco jurídico perfecto si a la hora de la hora las personas que tienen que ponerlas en práctica no las conoce o no le interesan, no llegan la idea”, precisó.

Irízar Avedoy se dijo muy contenta en trabajar temas por y para las niñas y niños de Salvador Alvarado.