Cruz Cuevas solo pide una oportunidad para trabajar en Angostura, Sinaloa

Angostura, Sinaloa.- El señor Cruz Alfonso Cuevas Cabanillas anhela poder contar con un trabajo del cual obtener un ingreso económico y llevarlo a su hogar, pero desafortunadamente la vida le puso una piedra en su camino y actualmente ya no cuenta con sus dos piernas y está postrado en una silla de ruedas en el campo pesquero La Reforma Angostura, Sinaloa.

Largas y trabas son las que las personas a las que se le ha acercado a pedir un trabajo le dan por su discapacidad, sin embargo la fe y la esperanza de poder ser una persona laboralmente activa no se le han ido de sus manos. “No tendré mis piernas porque me las amputaron a causa de la glucosa, pero sí cuento con mis manos y con ellas puedo hacer muchas cosas”, mencionó.

Con una expresión de alegría, manifiesta que lo que a él le pasó nunca lo ha echo que entre en depresión o le gane la tristeza, puesto que es más grande su entusiasmo.

Todos los días sale rumbo al centro del campo pesquero La Reforma, Angostura, donde él habita y donde a veces lleva consigo bolsas de verdura para vender a la gente que pasa junto a él. De lo que más tiene presente en su cabeza es una anécdota de cuando una señora se le acercó a preguntarle si él no ha caído en depresión por haber perdido las piernas, puesto que ella tenía un hermano que pasó por lo mismo y no soportó la situación. Sin duda alguna, el ser un hombre creyente en la palabra de Dios, al señor Cuevas Cabanillas le ha ayudado a seguir adelante y no decaer en sus ganas de poder encontrar un trabajo.

Más de un año aproximadamente hace de aquel día en el que salió del hospital sin sus dos extremidades inferiores y donde su vida dio un giro de 180 grados, todo por un descuido en su salud y no tomar el medicamento correspondiente. Todo por lo que ha tenido que pasar Cuevas Cabanillas le ha ido enseñando que la vida es un suspiro, del cual cada día es una nueva oportunidad para ser mejores, y eso le ayuda para seguir buscando el trabajo que tanto quiere para sentirse una persona útil, puesto que con la pensión que percibe no le alcanza para todos los gastos.

Así como el caso del señor Alfonso hay muchas más historias donde las personas, por contar con alguna discapacidad, se encuentran desempleados y no les brindan esa oportunidad que tanto desean y que de igual manera, como otra persona, tienen el derecho. Lamentablemente existen muchas personas que en vez de impulsarlos a no rendirse y no sentirse ineficaces, solo lo que hacen es hacerlos menos y excluirlos.