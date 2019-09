"Cruz Roja Chinitos es una asunto grave": Beltrán Astorga

Angostura, Sinaloa.- José Luis Beltrán Astorga, regidor de Morena en el Ayuntamiento de Angostura, afirma que el tema de Cruz Roja Chinitos es materia pendiente para las autoridades municipales y un asunto grave que se tiene que resolver.

El funcionario detalla que lamentablemente de manera unilateral decidieron retirar la delegación y cerrar las puertas de las instalaciones sin un argumento sólido.

"Lo único que dicen es que no les alcanza el presupuesto, pero creo que las tareas de Cruz Roja van a salir mucho más costosas y onerosas si se hacen desde la cabecera municipal. Sin duda alguna será más barato que la base se mantenga en Chinitos, que ahí se de la atención, ofrezca el servicio, ya que esta sindicatura está aproximadamente a 50 kilómetros de la cabecera y obviamente es muy costoso estarse trasladando por los emergencias hacia la zona sur del municipio.

Además por el tramo de la autopista Benito Juárez ocurren muchos accidentes y si la ambulancia sale de la cabecera a qué horas va a llegar al hecho, para entonces ya se pierden vidas humanas como lamentablemente ya ha sucedido.

Es urgente atender el problema de Cruz Roja Chinitos, nos vamos a poner deacuerdo con las autoridades correspondientes para que esta delegación sea reinstalada, pues hace mucha falta. Si nos dicen que no se puede porque es un asunto de presupuesto, pues que nos lo demuestren, ya que en las colectas cuando los angosturenses hacen su aportación no se inclinan por alguna base en específico, sino que debe de compartirse para las dos, entonces que no nos salgan con que no pueden porque les falta presupuesto.

El asunto del manejo de los recursos de Cruz Roja se deben de dar de manera clara y transparente, y lo que estamos pidiendo, que es justo y necesario, es que la delegación nuevamente se instale en Chinitos", comenta el regidor José Luis Beltrán Astorga.