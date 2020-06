Cruz Roja Guamúchil invita a decir la verdad cuando se solicite un servicio

Guamúchil, Sinaloa.- Ante la prevalencia de los pacientes activos por Covid-19 en Salvador Alvarado, el riesgo de contagio es latente para el personal de la delegación Cruz Roja Guamúchil. El llamado del coordinador de paramédicos a la ciudadanía es informar la verdad al solicitar un servicio.

En cada servicio que brindan paramédicos de Cruz Roja Guamúchil es una moneda al aire al arriesgar su salud y la vida.

Pero el riesgo aumenta cuando el reporte que se recibe en la base no corresponde con el diagnóstico real del paciente a atender, porque resulta que cuando llegan al lugar del hecho se percatan que se trata de un caso sospechoso de Covid-19.

Ante esta problemática que han venido enfrentando, el coordinador de paramédicos Aurelio González Peinado, alzó la voz a tiempo y hace un llamado a la ciudadanía.

“Pedirles que al momento de solicitar un servicio digan la verdad sobre los diagnósticos de los pacientes, más que nada para no exponernos ya que ahora nos volvió a tocar un caso similar”, informó.

El temor es evidente en la delegación al ser la primera institución de auxilio en responder ante una emergencia y al participar en traslados de pacientes en coordinación con Protección Civil y el Sector Salud.

El llamado a la conciencia ciudadana no deberá quedar en un eco o una nota periodística, debe ser un mensaje que se quede en la conciencia del ciudadano y actúe con responsabilidad para no incurrir en acciones que pongan en riesgo a los elementos que están en la primera línea de combate y que también tienen familia, hermanos, esposas e hijos que cuidar para no contagiarlos.

