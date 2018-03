Cruz Roja Guamúchil llega a 788 mil pesos en colecta

Guamúchil, Sinaloa.- Cruz Roja Mexicana delegación Guamúchil ha recolectado hasta el momento la cantidad de 788 mil pesos, este fue el monto que se dio a conocer luego de la inauguración oficial que se llevó a cabo en la explanada de la plazuela municipal hoy a punto del medio día.

Fotografía: Daniel Ayala / El Debate

Como ya se había mencionado con anterioridad, la meta pactada para la colecta anual Cruz Roja Mexicana en Salvador Alvarado fue por el orden del millón de pesos.

El presidente del Consejo Local de Cruz Roja Mexicana Jorge Luis Cervantes explicó que sin el apoyo de la ciudadanía, la Benemérita institución sería completamente diferente y no podrían hacer el trabajo que han venido desempeñando. Añadió que la Cruz Roja es pública nada más sin instituciones partidistas.

"Quiero comentarles que Cruz Roja en Guamuchil no para día a día y estuvimos muy activismo durante el año ofreciendo múltiples servicios entre los cuales destacan 15 mil 916 servicios, ocupamos mover las ambulancias en 2 mil 197 veces esto no es fácil y es un costo tremendo operar. A nosotros nos costó aproximadamente 2 millones 700 mil pesos es muy costoso la operación", informó quien de igual manera aprovechó para dejar claro que el millón de pesos como meta, sólo cubre un 26 por ciento del total de gasto.

Por su parte el delegado estatal de Cruz Roja Arturo Ramos Ortiz, comentó que la meta a nivel estatal es de 30 millones de pesos, misma que el año anterior se sobre pasó con 3 millones más, sin embargo, por otro lado explicó que Cruz Roja Mexicana en todo el estado necesitado de 106 millones 400 mil pesos "con lo que es la colecta natural, lo que estamos viendo ahorita no la hacemos. Existen otras herramientas como es el refrendo vehicular y la colecta escolar la dos antes mencionadas no son obligatorias".

El delegado enfatizó en repetidas ocasiones que la benemérita institución es una IAP (Institución de Asistencia Privada) y el principal objetivo es atender al paciente, estabilizarlo y dejarlo en una clínica u hospital más cercana.

"Estamos en todo el estado de Sinaloa, tenemos casi 100 ambulancias en el estado y son más de 2 mil 400 personas que están trabajando y todo esto cuesta. Cruz Roja paga impuestos, luz, agua como cualquier abarrote. Si no tenemos dinero se debe cerrar una base, pues no somos de gobierno, Cruz Roja no es ni de Peña Nieto o Quirino Ordaz, ni alcaldes que están en turnos, gracias al apoyo que nos otorga el gobernador y alcaldes podemos seguir adelante pero es de la sociedad", finalizó.