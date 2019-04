Cruz Roja clama apoyo de los comerciantes

Angostura, Sinaloa.- Cruz Roja arrancó su colecta anual a tambor batiente y los resultados fueron muy buenos durante el boteo realizado en los primeros días, pero lamentablemente las cooperaciones han venido a la baja y de cierta manera los comerciantes del municipio costero no le han respondido a la benemérita institución de auxilio como debiera de ser.

Ímuris Jadriel Higuera Araujo, presidente del Consejo Local, informa que en estos momentos un grupo de socorristas está visitando empresa por empresa con la finalidad de pedirles el apoyo para llegar a la meta de 550 mil pesos, ya que hasta hoy han recaudado 370 mil.

“La fecha de cierre de colecta no la hemos planteado con las autoridades, pero queremos que sea a principios de mayo. No hemos visto mucho avance en la cooperación de parte de las empresas, y si no nos apoyan nos va a pegar duro. No creo que sea apatía de parte de los comerciantes, más bien considero que es por los problemas que se viven en la agricultura”, detalla Ímuris Jadriel Higuera.