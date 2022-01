Cruz Roja de Angostura rinde protesta al nuevo Consejo Directivo Local 2002-2024

Angostura, Sinaloa.- Con la asistencia de distinguidas personalidades se llevó a cabo la toma de protesta del Consejo Directivo Local de la Delegacion de Cruz Roja en Angostura para el periodo 2022-2024.

El presidente del Consejo Directivo Local 2019-2021, Melquiades Reyes Liera, declaró que actualmente no se cuenta con adeudo por parte de la delegación, por lo que se entrega la administración con finanzas sanas.

Con gran emoción, Reyes Liera recibió un merecido reconocimiento por sus dos años de servicio al frente del Consejo Directivo.

Por su parte, el Delegado Estatal de Cruz Roja Sinaloa, Carlos Bloch Artola, mencionó: "Hablar de Cruz Roja es hablar de una institución noble, mi reconocimiento a todos los héroes y heroínas que todos los días nos regalan su esfuerzo en con la firme intención de salvar vidas y aliviar el dolor de las personas".

Asimismo el alcalde de Angostura Miguel Ángel Angulo Acosta destacó que, pese a que Cruz Roja no es una institución de gobierno, sino una institución de índole privada, no hay municipio en Sinaloa que no cuente con su importante presencia.

A la par, Julio César Angulo Angulo, el nuevo Presidente del Consejo Directivo Local 2022-2024, manifestó sentirse contento de este nuevo cargo.